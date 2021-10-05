Рада 5 жовтня розгляне встановлення нового вихідного – у День державності

Верховна Рада 5 жовтня розгляне президентський законопроєкт про встановлення нового святкового дня – Дня української державності. Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього засідання.

Доповідатиме з приводу законопроєкту представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Голова держави на урочистостях до Дня Незалежності повідомив про підписання указу щодо запровадження нового свята – Дня Української державності, який відзначатимуть 28 липня.

Під час виступу у Верховній Раді Зеленський закликав народних депутатів підтримати внесений ним законопроєкт, який зробить День державності вихідним днем в Україні.