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Рада 5 жовтня розгляне встановлення нового вихідного – у День державності

Доповідатиме з приводу законопроєкту представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук

Верховна Рада 5 жовтня розгляне президентський законопроєкт про встановлення нового святкового дня – Дня української державності. Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього засідання.

Доповідатиме з приводу законопроєкту представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Голова держави на урочистостях до Дня Незалежності повідомив про підписання указу щодо запровадження нового свята – Дня Української державності, який відзначатимуть 28 липня.

Під час виступу у Верховній Раді Зеленський закликав народних депутатів підтримати внесений ним законопроєкт, який зробить День державності вихідним днем в Україні.

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