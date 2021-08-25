У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про новий вихідний

Президентський законопроєкт про встановлення в Україні нового святкового дня – Дня Української Державності – 25 серпня зареєстрований у Верховній Раді.

Як йдеться в повідомленні на сайті українського парламенту, документ внесений Володимиром Зеленським як невідкладний, його передали на розгляд керівництву.

Тексту проєкту закону на сайті парламенту наразі немає.

Голова держави на урочистостях до Дня Незалежності повідомив про підписання указу щодо запровадження нового свята – Дня Української державності, який відзначатимуть 28 липня.

Під час виступу у Верховній Раді Зеленський закликав народних депутатів підтримати внесений ним законопроєкт, який зробить День державності вихідним днем в Україні. Наразі невідомо, коли парламент розгляне цей документ.