Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про новий вихідний

Тексту проєкту закону на сайті парламенту наразі немає

Президентський законопроєкт про встановлення в Україні нового святкового дня – Дня Української Державності – 25 серпня зареєстрований у Верховній Раді.

Як йдеться в повідомленні на сайті українського парламенту, документ внесений Володимиром Зеленським як невідкладний, його передали на розгляд керівництву.

Тексту проєкту закону на сайті парламенту наразі немає.

Голова держави на урочистостях до Дня Незалежності повідомив про підписання указу щодо запровадження нового свята – Дня Української державності, який відзначатимуть 28 липня.

Під час виступу у Верховній Раді Зеленський закликав народних депутатів підтримати внесений ним законопроєкт, який зробить День державності вихідним днем в Україні. Наразі невідомо, коли парламент розгляне цей документ.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG