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Зеленський просить Раду зробити вихідним День Української державності

Президент України Володимир Зеленський під час промови до Дня Незалежності 24 серпня в Києві оголосив про впровадження нового українського свята – Дня Української державності

Президент України Володимир Зеленський просить народних депутатів зробити вихідним днем День Української державності, указ про відзначення якого він підписав 24 серпня.

«Я підписав указ про відзначення Дня Української державності і вношу на ваш розгляд проєкт закону, за яким він має бути вихідним днем», – сказав Зеленський, виступаючи на урочистому засіданні парламенту.

Президент України Володимир Зеленський під час промови до Дня Незалежності 24 серпня в Києві оголосив про впровадження нового українського свята – Дня Української державності.

За його словами, «зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – в День хрещення Київської Русі-України (28 липня – ред.)». Зеленський під час промови підписав відповідний указ. На сайті голови держави документу наразі немає.

Наразі невідомо, коли парламент розгляне згаданий Зеленським проєкт закону.

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