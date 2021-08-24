Зеленський підписав указ про нове свято: День Української державності

Президент України Володимир Зеленський під час промови до Дня Незалежності 24 серпня в Києві оголосив про впровадження нового українського свята – Дня Української державності.

«Ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі-України, яке недаремно називають містом, де все починається», – заявив Зеленський під час виступу на параді з нагоди 30-річчя Незалежності України.

За його словами, «зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – в День хрещення Київської Русі-України (28 липня – ред.)». Зеленський під час промови підписав відповідний указ. На сайті голови держави документу наразі немає.

Президент також зазначив, що «Україна починає процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролися за Україну та поховані не в Україні».

«Це гетьмани Запорізької Січі, діячі часів УНР, учасники визвольних змагань, діячі культури, науки і багато інших. Ми будемо повертати не тільки своїх, а і своє. Це історичні і культурні цінності нашої держави, що перебувають за кордоном, ми більше ніколи і нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії, не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії, анексувати наших письменників, науковців, спортсменів, героїв, які перемагали нацизм», – сказав Зеленський, не уточнивши, яким чином планує це робити.

24 серпня Україна святкує 30-річчя Незалежності. Офіційні урочистості відбудуться в Києві на майдані Незалежності – церемонія підняття державного прапора, виконання Гімну України, промова президента Володимира Зеленського, святковий концерт.

О 10:00 – на Хрещатику військовий парад.

О 14:00 – Марш захисників України, в якому візьмуть участь ветерани війни на Донбасі.

Також 24 серпня Верховна Радапроведе позачергову сесію – депутати розглянуть законопроєкт про великий Державний герб України.