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Через урочистості до Дня Незалежності в Києві обмежують рух

Рух транспортних засобів буде обмежений від 06:00 до 22:00

24 серпня у центрі Києва запроваджують тимчасове обмеження руху транспортних засобів. Це пов’язано зі святковими заходами до Дня Незалежності.

Як повідомили у поліції, обмеження руху транспортних засобів з 06:00 до 22:00 діятиме на таких вулицях:

  • Хрещатик;
  • Майдан Незалежності;
  • Маршала Рибалка;
  • В’ячеслава Чорновола;
  • Площа Перемоги;
  • Старовокзальна;
  • Велика Васильківська;
  • площа Льва Толстого;
  • площа Бессарабська;
  • Академіка Туполєва;
  • площа Бессарабська;
  • Івана Федорова;
  • Либідська площа;
  • Європейська площа;
  • Володимирський узвіз;
  • Боричів узвіз;
  • Набережно-Хрещатицька;
  • Нижній Вал;
  • Глибочицький проїзд;
  • Петрівська алея;
  • Паркова дорога;
  • Дніпровський узвіз;
  • Набережне шосе;
  • Набережно-Хрещатицька;
  • Богдана Хмельницького;
  • Володимирська;
  • Льва Толстого;
  • Саксаганського.

До 16:00 обмежений рух бульваром Шевченка в напрямку Хрещатика.

З 06:00 до завершення заходів заборонять рух на:

  • вулиці Трьохсвятительській, Європейській площі та вулиці Михайла Грушевського (до Кріпосного провулку);
  • Майдані Незалежності (від вулиці Хрещатик до Костьольної), вулиці Михайлівській та Великій Житомирській та Стрілецькій;
  • вулиці Костьольній;
  • вулиці Липській (від Грушевського до Інститутської);
  • вулиці Інститутській (від Шовковичної до Ольгинської);
  • Парковій дорозі, Петрівській алеї та Дніпровському узвозі;
  • з’їзді від Грушевського № 9а до Паркової дороги.

Заборону руху також введуть на: вулиці Малій Житомирській (до Софійської площі), вулиці Софіївській, вулиці Лютеранській (від Заньковецької до Шовковичної), вулиці Шовковичній (від Лютеранської до Інститутської) та на вулиці Фізкультури.

Крім того, тимчасово закриють вхід і вихід зі станцій метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів. Водночас метрополітен продовжить свою роботу на дві години.

24 серпня Україна святкує 30-річчя Незалежності. Офіційні урочистості відбудуться в Києві на майдані Незалежності – церемонія підняття державного прапора, виконання Гімну України, промова президента Володимира Зеленського, святковий концерт.

О 10:00 – на Хрещатику військовий парад.

О 14:00 – Марш захисників України, в якому візьмуть участь ветерани війни на Донбасі.

Також 24 серпня Верховна Рада проведе позачергову сесію – депутати розглянуть законопроєкт про великий Державний герб України.

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