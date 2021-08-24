Через урочистості до Дня Незалежності в Києві обмежують рух

24 серпня у центрі Києва запроваджують тимчасове обмеження руху транспортних засобів. Це пов’язано зі святковими заходами до Дня Незалежності.
Як повідомили у поліції, обмеження руху транспортних засобів з 06:00 до 22:00 діятиме на таких вулицях:
- Хрещатик;
- Майдан Незалежності;
- Маршала Рибалка;
- В’ячеслава Чорновола;
- Площа Перемоги;
- Старовокзальна;
- Велика Васильківська;
- площа Льва Толстого;
- площа Бессарабська;
- Академіка Туполєва;
- площа Бессарабська;
- Івана Федорова;
- Либідська площа;
- Європейська площа;
- Володимирський узвіз;
- Боричів узвіз;
- Набережно-Хрещатицька;
- Нижній Вал;
- Глибочицький проїзд;
- Петрівська алея;
- Паркова дорога;
- Дніпровський узвіз;
- Набережне шосе;
- Набережно-Хрещатицька;
- Богдана Хмельницького;
- Володимирська;
- Льва Толстого;
- Саксаганського.
До 16:00 обмежений рух бульваром Шевченка в напрямку Хрещатика.
З 06:00 до завершення заходів заборонять рух на:
- вулиці Трьохсвятительській, Європейській площі та вулиці Михайла Грушевського (до Кріпосного провулку);
- Майдані Незалежності (від вулиці Хрещатик до Костьольної), вулиці Михайлівській та Великій Житомирській та Стрілецькій;
- вулиці Костьольній;
- вулиці Липській (від Грушевського до Інститутської);
- вулиці Інститутській (від Шовковичної до Ольгинської);
- Парковій дорозі, Петрівській алеї та Дніпровському узвозі;
- з’їзді від Грушевського № 9а до Паркової дороги.
Заборону руху також введуть на: вулиці Малій Житомирській (до Софійської площі), вулиці Софіївській, вулиці Лютеранській (від Заньковецької до Шовковичної), вулиці Шовковичній (від Лютеранської до Інститутської) та на вулиці Фізкультури.
Крім того, тимчасово закриють вхід і вихід зі станцій метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів. Водночас метрополітен продовжить свою роботу на дві години.
24 серпня Україна святкує 30-річчя Незалежності. Офіційні урочистості відбудуться в Києві на майдані Незалежності – церемонія підняття державного прапора, виконання Гімну України, промова президента Володимира Зеленського, святковий концерт.
О 10:00 – на Хрещатику військовий парад.
О 14:00 – Марш захисників України, в якому візьмуть участь ветерани війни на Донбасі.
Також 24 серпня Верховна Рада проведе позачергову сесію – депутати розглянуть законопроєкт про великий Державний герб України.
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