Через урочистості до Дня Незалежності в Києві обмежують рух

24 серпня у центрі Києва запроваджують тимчасове обмеження руху транспортних засобів. Це пов’язано зі святковими заходами до Дня Незалежності.

Як повідомили у поліції, обмеження руху транспортних засобів з 06:00 до 22:00 діятиме на таких вулицях:

Хрещатик;

Майдан Незалежності;

Маршала Рибалка;

В’ячеслава Чорновола;

Площа Перемоги;

Старовокзальна;

Велика Васильківська;

площа Льва Толстого;

площа Бессарабська;

Академіка Туполєва;

площа Бессарабська;

Івана Федорова;

Либідська площа;

Європейська площа;

Володимирський узвіз;

Боричів узвіз;

Набережно-Хрещатицька;

Нижній Вал;

Глибочицький проїзд;

Петрівська алея;

Паркова дорога;

Дніпровський узвіз;

Набережне шосе;

Набережно-Хрещатицька;

Богдана Хмельницького;

Володимирська;

Льва Толстого;

Саксаганського.

До 16:00 обмежений рух бульваром Шевченка в напрямку Хрещатика.

З 06:00 до завершення заходів заборонять рух на:

вулиці Трьохсвятительській, Європейській площі та вулиці Михайла Грушевського (до Кріпосного провулку);

Майдані Незалежності (від вулиці Хрещатик до Костьольної), вулиці Михайлівській та Великій Житомирській та Стрілецькій;

вулиці Костьольній;

вулиці Липській (від Грушевського до Інститутської);

вулиці Інститутській (від Шовковичної до Ольгинської);

Парковій дорозі, Петрівській алеї та Дніпровському узвозі;

з’їзді від Грушевського № 9а до Паркової дороги.

Заборону руху також введуть на: вулиці Малій Житомирській (до Софійської площі), вулиці Софіївській, вулиці Лютеранській (від Заньковецької до Шовковичної), вулиці Шовковичній (від Лютеранської до Інститутської) та на вулиці Фізкультури.

Крім того, тимчасово закриють вхід і вихід зі станцій метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів. Водночас метрополітен продовжить свою роботу на дві години.

24 серпня Україна святкує 30-річчя Незалежності. Офіційні урочистості відбудуться в Києві на майдані Незалежності – церемонія підняття державного прапора, виконання Гімну України, промова президента Володимира Зеленського, святковий концерт.

О 10:00 – на Хрещатику військовий парад.

О 14:00 – Марш захисників України, в якому візьмуть участь ветерани війни на Донбасі.

Також 24 серпня Верховна Рада проведе позачергову сесію – депутати розглянуть законопроєкт про великий Державний герб України.