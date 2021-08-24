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Політика

24 серпня 2021 року – що очікувати в цей день і що було в історії?

В Україні цього дня святкують 30-річчя Незалежності

Які події очікуються?

  • В Україні пройдуть урочистості до 30-річчя Незалежності.
  • Відбудеться урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акту проголошення незалежності України, а також позачергова сесія, на якій депутати розглянуть проєкт Закону про великий Державний Герб України.
  • У центрі Києва пройде Марш захисників України.
  • Керівники країн G7 проведуть обговорення ситуації в Афганістані.
  • В Токіо розпочнуться паралімпійські ігри.

Цей день в історії

  • 1928 року народився Левко Лук’яненко – дисидент, один із співзасновників Української Гельсінської групи, народний депутат Верховної Ради чотирьох скликань, автор «Акту проголошення незалежності України», Герой України.
  • 1991 року позачергова сесія Верховної Ради УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.
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