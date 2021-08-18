Рада розгляне великий герб у День незалежності – речниця Разумкова

Верховна Рада розгляне проєкт закону про великий Державний герб України 24 серпня, повідомила речниця спікера парламенту Дмитра Разумкова Ольга Туній 18 серпня.

Вона оприлюднила розпорядження Разумкова про скликання позачергової сесії Верховної ради України 24 серпня.

«У ході сесії розглядатиметься проект Закону про великий Державний Герб України (№5712)», – повідомила Туній.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 14 липня рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленський законопроект №5712 про великий державний герб України.

28 червня, на День Конституції України, Володимир Зеленський заявив, що вносить на розгляд Верховної Ради проєкт закону про великий Державний герб України – як невідкладний, для позачергового розгляду. За його словами, доповідатиме про законопроєкт під час його розгляду на засіданні Верховної Ради перший президент України Леонід Кравчук.

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29 червня на сайті Верховної Ради оприлюднили текст цього законопроєкту та його зображення великого герба України, яке, як виявилось, є цілком іншим, ніж те, яке було визнане переможцем конкурсу, проведеного минулого року.

Це – один із низки варіантів розробки колективу під керівництвом Олександра Івахненка ще середини 1990-х років.

Великий герб, поруч із Тризубом, що називається малим гербом, передбачений у Конституції з моменту її ухвалення 1996 року її 20-ю статтею. Тоді це положення, за спогадами очевидців, з’явилося тільки як компроміс, щоб впливові тоді в Верховній Раді комуністи погодилися на Тризуб у сподіванні колись, може, додати до нього у великому гербі й бажані для них символи.

Відповідно до Конституції, для ухвалення великого герба необхідні голоси не менш ніж двох третин від конституційного складу Верховної Ради, тобто принаймні 300 депутатів.

В Україні не існувало традиції мати поруч із просто гербом, чи малим гербом, ще й великий або також і середній, як то було в низці інших європейських держав. І нині низка фахівців (серед них сам автор проєкту-переможця конкурсу 2020 року Олексій Кохан чи голова журі цього конкурсу, співавтор зображення Тризуба Анатолій Гречило) прямо заявляють, що великий герб Україні не потрібен, і правильним кроком було б прибрати з Конституції згадку про нього.