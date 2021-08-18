Рада проведе позачергову сесію 23 серпня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту 23 серпня, повідомила речниця спікера Ольга Туній.

За її словами, позачергова сесія почнеться о 16:00, її скликають на вимогу 156 народних депутатів.

«На ній розглядатиметься проєкт постанови про Звернення Верховної Ради України до ООН, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації (№ 5775)», – написала Туній у фейсбуці 18 серпня.

23 серпня в Києві пройде саміт «Кримської платформи». Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що участь у саміті підтвердили понад 40 делегатів.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.