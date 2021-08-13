Участь у «Кримській платформі» підтвердили 40 делегатів – Кулеба

Участь у саміті «Кримська платформа» підтвердили 40 делегатів. Про це 13 серпня заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Міжнародна підтримка «Кримської платформи» зростає. Сьогодні я радий оголосити, що ми досягнули круглої цифри: у нас є 40 підтверджень участі в саміті «Кримської платформи» – це держави та міжнародні організації», – сказав Кулеба.

За його словами, за результатами саміту ухвалять Кримську декларацію.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт по «Кримської платформі» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-ї річниці незалежності України.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.

Спікер МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримської платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.