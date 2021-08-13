МЗС України запустило офіційний сайт «Кримської платформи»

Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт «Кримської платформи», повідомив 13 серпня під час брифінгу глава українського відомства Дмитро Кулеба.

«Сьогодні Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт «Кримської платформи». Я всіх запрошую відвідати цей сайт. Він буде розвиватися, будуть з'являтися нові мовні версії. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про «Кримську платформу», – повідомив Кулеба.

Як уточнив глава МЗС, на сайті є кілька розділів:

Крим до окупації;

Крим в окупації;

«Кримська платформа»;

Експертна мережа «Кримської платформи»;

Розділ саміту «Кримської платформи».

Як повідомляла раніше перша заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар, саміт «Кримської платформи» пройде в «Парковому» в Києві, він триватиме кілька годин і складатиметься з двох частин. Першу частину відкриє українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею «1944».

За інформацією Дмитра Кулеби, на саміті «Кримської платформи» заплановані такі панелі:

про невизнання спроби анексії Криму;

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;

про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток;

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Він також зазначав, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомляв, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці Незалежності України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова зазначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.