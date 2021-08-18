Тризуб як символ України на документах УНР та організацій діаспори (архівні документи)

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) опублікувала інформацію та ілюстраційні матеріали щодо використання української національної символіки урядом Української Народної Республіки в екзилі та використання тризуба різними українськими організаціями в еміграції. Оскільки ці архівні документи становлять чималий суспільний інтерес, передруковуємо цю публікацію відповідно до умов, обумовлених на сайті СЗРУ, та зберігши орфографію оригіналу.

Із тризубом на печатці і в серці

У період існування уряду УНР та інших українських організацій в еміграції національна символіка і надалі активно використовувалася на елементах одягу, прапорах, у нагородах, відзнаках і, найбільше, в документообігу. Про це свідчать матеріали з архівних фондів розвідки міжвоєнного періоду. Печатки, штампи, бланки документів зазвичай містили у своїх зображеннях герб-тризуб. Різні за формою і накресленням, вони нині слугують своєрідним віддзеркаленням минулої епохи і важливим джерелом для дослідження науковцями й істориками.

Українські національно-державні символи остаточно сформувалися протягом 1917–1920 років як ідентифікаційні атрибути національно-визвольного руху. При створенні і прапору, і гербу опиралися на історичні традиції давніх форм української державності. Водночас у той період існували певні відмінності у зображеннях. Це пояснюється тим, що за часів Української Центральної Ради і Української Держави гетьмана Скоропадського геральдична система зазнавала певних змін.

Відтак і в еміграції збереглися деякі особливості у геральдичних елементах як прибічників Державного Центру УНР в екзилі, так і прихильників Гетьманату – представників «Союзу гетьманців-державників». У Галузевому державному архіві Служби зовнішньої розвідки України зустрічається низка документів 1919–1920 років, коли уряд і армія УНР ще діяли на власній території. Вони виконані на бланках, які нашвидкуруч затверджувалися і виготовлялися в стаціонарних або похідних друкарнях в умовах постійного ведення бойових дій.

На цих бланках є такі написи: «Канцелярія Головного Отамана Військ Української Народної Республіки. Ставка» (липень 1920 р.), «У.Н.Р. Ад’ютант Головного Отамана Військ Української Народної Республіки. Ставка» (березень 1920 р.), «У.Н.Р. Штаб Повстанського отряду імені Ів. Мазепи» (191_ р.), «У.Н.Р. Командір 5-го Київського кінного полку. Д. Армія» (жовтень 1920 р.), «Директор Державного банку України» (березень 1919 р.), «У.Н.Р. Українська дипл. Місія в Речіпосполитій Польській. Військовий референт. Варшава» (березень 1920 р.) та інші.

Низка документів датована 1921–1922 роками, коли український уряд і військо змушені були залишити територію України під натиском більшовицьких військ. Вони виконані на бланках із такими написами: «Голова Директорії. Головний Отаман Військ Української Народної Республіки» (липень 1921 р.), «У.Н.Р. Міністерство Народної Освіти. Департамент загальних справ» (серпень 1922 р.) та інші.