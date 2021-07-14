Комітет рекомендує ВР ухвалити законопроєкт про великий герб України

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленський законопроект №5712 про великий державний герб України. Відповідне рішення члени комітету ухвалити на засіданні 14 липня.

Результати голосування були такими: «за» – 17, «проти» – 2, «утрималися» – 3.

«Комітет держвлади рекомендував ухвалити великий державний герб. Розгляд – завтра», – написав у фейсбуці представник фракції «Голос» Роман Лозинський.

28 червня, на День Конституції України, Володимир Зеленський заявив, що вносить на розгляд Верховної Ради проєкт закону про великий Державний герб України – як невідкладний, для позачергового розгляду. За його словами, доповідатиме про законопроєкт під час його розгляду на засіданні Верховної Ради перший президент України Леонід Кравчук.

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Великий герб, поруч із Тризубом, що називається малим гербом, передбачений у Конституції з моменту її ухвалення 1996 року її 20-ю статтею. Тоді це положення, за спогадами очевидців, з’явилося тільки як компроміс, щоб впливові тоді в Верховній Раді комуністи погодилися на Тризуб у сподіванні колись, може, додати до нього у великому гербі й бажані для них символи.

Відповідно до Конституції, для ухвалення великого герба необхідні голоси не менш ніж двох третин від конституційного складу Верховної Ради, тобто принаймні 300 депутатів.

В Україні не існувало традиції мати поруч із просто гербом, чи малим гербом, ще й великий або також і середній, як то було в низці інших європейських держав. І нині низка фахівців (серед них сам автор проєкту-переможця конкурсу 2020 року Олексій Кохан чи голова журі цього конкурсу, співавтор зображення Тризуба Анатолій Гречило) прямо заявляють, що великий герб Україні не потрібен, і правильним кроком було б прибрати з Конституції згадку про нього.