Україна: президент Зеленський хоче доповнити герб «Тризуб»

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що запропонований ним проєкт розширення знаменитого синьо-жовтого національного герба України – Тризуба – до так званого великого герба парламент зможе ухвалити до 30-річчя Незалежності країни.
Президент Володимир Зеленський заявив 28 червня, що вносить до Верховної Ради як «невідкладний» законопроєкт, який має на меті розширити зображення державного герба України. У разі ухвалення пропозиція дасть Україні більш складний великий герб, ніж нинішній жовтий тризуб на синьому щиті.
Зеленський прагне, щоб Україна приєдналася до кількох країн, які мають два герби: малий, а також складніший великий символ державності.
Зображення, запропоноване Зеленським (див. вище), у кількох варіантах уже кілька разів пропонувалося для затвердження як великий герб із 2001 року.
Конструкція відповідає кільком вимогам, викладеним у Конституції, але фахівці бачать у ній цілу низку порушень принципів геральдики.
Але запропоноване зображення має дуже мало спільного з іншим проєктом, який став переможцем уже четвертого конкурсу 2020 року.
Президент України 28 червня заявив, що «за ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень» із приводу остаточного малюнка державного герба. Він додав: «Це нормально. Це демократія. Я гадаю, що в рік 30-ліття Незалежності і 25-ліття Конституції [України] потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку».
Точний символізм нинішнього Тризуба незрозумілий, але найраніше відоме його використання стосується правління Володимира Великого, правителя періоду України-Русі, приблизно 1000 років тому.
У 1918 році Тризуб з’явився як національний символ незалежної України під час недовготривалої Української Народної Республіки (УНР) в 1917–20 роках, перш ніж Україна була захоплена більшовиками Володимира Леніна і перетворилася на соціалістичну республіку Радянського Союзу.
Під час Другої світової війни Тризуб, заборонений в СРСР, знову з’явився як символ українського національно-визвольного руху антинацистського й потім антибільшовицького спрямування. Його використовували й українські союзники нацистів, зокрема горезвісні «охоронні команди» поліції, які допомагали німцям під час кривавої окупації України.
Після того, як Україна проголосила свою незалежність від Радянського Союзу 1991 року, серп і молот Української Радянської Соціалістичної Республіки були замінені сучасним гербом – золотим Тризубом на синьому щиті. Ухвалена 1996 року Конституція визначила його як «малий герб», передбачивши ще й «великий». Незважаючи на кілька спроб, той «великий» і складніший герб так і не був узгоджений.
Чимало українців, зокрема й фахівців, вважає, що після 30 років використання Тризуба вимогу Конституції ще й про інший символ слід скасувати. Історик Олександр Зінченко сказав Радіо Свобода, що тризуб – «один із найоригінальніших гербів на цій планеті – навіщо Тризуб ускладнювати замість того, щоб залишити оцю голу, яскраву лаконічність?»
Відповідно до Конституції, для ухвалення великого герба необхідні голоси не менш ніж двох третин від конституційного складу Верховної Ради, тобто принаймні 300 депутатів. Супротивники ініціативи Зеленського сподіваються, що їх не вдасться набрати.
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