Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Україна: президент Зеленський хоче доповнити герб «Тризуб»

Фото:Shutterstock

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що запропонований ним проєкт розширення знаменитого синьо-жовтого національного герба України – Тризуба – до так званого великого герба парламент зможе ухвалити до 30-річчя Незалежності країни​.

Український тризуб на скриньці для голосування
Український тризуб на скриньці для голосування

Президент Володимир Зеленський заявив 28 червня, що вносить до Верховної Ради як «невідкладний» законопроєкт, який має на меті розширити зображення державного герба України. У разі ухвалення пропозиція дасть Україні більш складний великий герб, ніж нинішній жовтий тризуб на синьому щиті.

Цей варіант Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як великий герб України; його різновиди вже розглядалися як претенденти на затвердження кілька разів іще з 2001 року
Цей варіант Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як великий герб України; його різновиди вже розглядалися як претенденти на затвердження кілька разів іще з 2001 року

Зеленський прагне, щоб Україна приєдналася до кількох країн, які мають два герби: малий, а також складніший великий символ державності.

Зображення, запропоноване Зеленським (див. вище), у кількох варіантах уже кілька разів пропонувалося для затвердження як великий герб із 2001 року.

Конструкція відповідає кільком вимогам, викладеним у Конституції, але фахівці бачать у ній цілу низку порушень принципів геральдики.

А цей ескіз став переможцем конкурсу на великий герб України 2020 року – але Зеленський проігнорував результат конкурсу, запропонувавши цілком інший варіант (див. вище)
А цей ескіз став переможцем конкурсу на великий герб України 2020 року – але Зеленський проігнорував результат конкурсу, запропонувавши цілком інший варіант (див. вище)

Але запропоноване зображення має дуже мало спільного з іншим проєктом, який став переможцем уже четвертого конкурсу 2020 року.

Оцінка заявок на великий герб у листопаді 2020 року
Оцінка заявок на великий герб у листопаді 2020 року

Президент України 28 червня заявив, що «за ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень» із приводу остаточного малюнка державного герба. Він додав: «Це нормально. Це демократія. Я гадаю, що в рік 30-ліття Незалежності і 25-ліття Конституції [України] потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку».

Тризуб X століття, знайдений на уламку цеглини на руїнах Десятинної церкви в Києві. Дехто вважє, що цей символ імітує сокола, який кидається вниз, або символізує Святу Трійцю
Тризуб X століття, знайдений на уламку цеглини на руїнах Десятинної церкви в Києві. Дехто вважє, що цей символ імітує сокола, який кидається вниз, або символізує Святу Трійцю

Точний символізм нинішнього Тризуба незрозумілий, але найраніше відоме його використання стосується правління Володимира Великого, правителя періоду України-Русі, приблизно 1000 років тому.

Монета часів України-Русі. Срібляник Київського князя Володимира Великого
Монета часів України-Русі. Срібляник Київського князя Володимира Великого
Військово-морський прапор 1918 року з зображенням Тризуба (угорі ліворуч) – знака, який зараз використовується як державний герб України
Військово-морський прапор 1918 року з зображенням Тризуба (угорі ліворуч) – знака, який зараз використовується як державний герб України

У 1918 році Тризуб з’явився як національний символ незалежної України під час недовготривалої Української Народної Республіки (УНР) в 1917–20 роках, перш ніж Україна була захоплена більшовиками Володимира Леніна і перетворилася на соціалістичну республіку Радянського Союзу.

Ветерани УПА на марші у Києві в 1992 році
Ветерани УПА на марші у Києві в 1992 році

Під час Другої світової війни Тризуб, заборонений в СРСР, знову з’явився як символ українського національно-визвольного руху антинацистського й потім антибільшовицького спрямування. Його використовували й українські союзники нацистів, зокрема горезвісні «охоронні команди» поліції, які допомагали німцям під час кривавої окупації України.

Український моряк розфарбовує державний герб на українському кораблі на військово-морській базі в Севастополі в 1993 році
Український моряк розфарбовує державний герб на українському кораблі на військово-морській базі в Севастополі в 1993 році

Після того, як Україна проголосила свою незалежність від Радянського Союзу 1991 року, серп і молот Української Радянської Соціалістичної Республіки були замінені сучасним гербом – золотим Тризубом на синьому щиті. Ухвалена 1996 року Конституція визначила його як «малий герб», передбачивши ще й «великий». Незважаючи на кілька спроб, той «великий» і складніший герб так і не був узгоджений.

Робітники встановлюють зображення Тризуба в Києві 2014 року
Робітники встановлюють зображення Тризуба в Києві 2014 року

Чимало українців, зокрема й фахівців, вважає, що після 30 років використання Тризуба вимогу Конституції ще й про інший символ слід скасувати. Історик Олександр Зінченко сказав Радіо Свобода, що тризуб – «один із найоригінальніших гербів на цій планеті – навіщо Тризуб ускладнювати замість того, щоб залишити оцю голу, яскраву лаконічність?»

Патріотичний боді-арт на обличчі учасниці V фестивалю українського духу «Бандерштат-2011». Луцьк, 13 серпня 2011 року
Патріотичний боді-арт на обличчі учасниці V фестивалю українського духу «Бандерштат-2011». Луцьк, 13 серпня 2011 року

Відповідно до Конституції, для ухвалення великого герба необхідні голоси не менш ніж двох третин від конституційного складу Верховної Ради, тобто принаймні 300 депутатів. Супротивники ініціативи Зеленського сподіваються, що їх не вдасться набрати.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Політична карикатура художника Олексія Кустовського
Політична карикатура художника Олексія Кустовського

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG