Україна: президент Зеленський хоче доповнити герб «Тризуб»

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що запропонований ним проєкт розширення знаменитого синьо-жовтого національного герба України – Тризуба – до так званого великого герба парламент зможе ухвалити до 30-річчя Незалежності країни​.

Президент Володимир Зеленський заявив 28 червня, що вносить до Верховної Ради як «невідкладний» законопроєкт, який має на меті розширити зображення державного герба України. У разі ухвалення пропозиція дасть Україні більш складний великий герб, ніж нинішній жовтий тризуб на синьому щиті.

Зеленський прагне, щоб Україна приєдналася до кількох країн, які мають два герби: малий, а також складніший великий символ державності. Зображення, запропоноване Зеленським (див. вище), у кількох варіантах уже кілька разів пропонувалося для затвердження як великий герб із 2001 року. Конструкція відповідає кільком вимогам, викладеним у Конституції, але фахівці бачать у ній цілу низку порушень принципів геральдики.

Але запропоноване зображення має дуже мало спільного з іншим проєктом, який став переможцем уже четвертого конкурсу 2020 року.

Президент України 28 червня заявив, що «за ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень» із приводу остаточного малюнка державного герба. Він додав: «Це нормально. Це демократія. Я гадаю, що в рік 30-ліття Незалежності і 25-ліття Конституції [України] потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку».

Точний символізм нинішнього Тризуба незрозумілий, але найраніше відоме його використання стосується правління Володимира Великого, правителя періоду України-Русі, приблизно 1000 років тому.

У 1918 році Тризуб з’явився як національний символ незалежної України під час недовготривалої Української Народної Республіки (УНР) в 1917–20 роках, перш ніж Україна була захоплена більшовиками Володимира Леніна і перетворилася на соціалістичну республіку Радянського Союзу.

Під час Другої світової війни Тризуб, заборонений в СРСР, знову з’явився як символ українського національно-визвольного руху антинацистського й потім антибільшовицького спрямування. Його використовували й українські союзники нацистів, зокрема горезвісні «охоронні команди» поліції, які допомагали німцям під час кривавої окупації України.

Після того, як Україна проголосила свою незалежність від Радянського Союзу 1991 року, серп і молот Української Радянської Соціалістичної Республіки були замінені сучасним гербом – золотим Тризубом на синьому щиті. Ухвалена 1996 року Конституція визначила його як «малий герб», передбачивши ще й «великий». Незважаючи на кілька спроб, той «великий» і складніший герб так і не був узгоджений.

Чимало українців, зокрема й фахівців, вважає, що після 30 років використання Тризуба вимогу Конституції ще й про інший символ слід скасувати. Історик Олександр Зінченко сказав Радіо Свобода, що тризуб – «один із найоригінальніших гербів на цій планеті – навіщо Тризуб ускладнювати замість того, щоб залишити оцю голу, яскраву лаконічність?»