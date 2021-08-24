На сайті президента з’явився указ про День Української державності

На сайті президента України оприлюднений указ Володимира Зеленського про запровадження нового свята – Дня Української державності, який відзначатимуть 28 липня.

Голова держави повідомив про підписання цього указу, виступаючи на урочистостях до Дня Незалежності в центрі Києва.

«Відзначати День Української державності щорічно 28 липня – у День Хрещення Київської Руси-України, коли вшановується пам’ять про видатного державотворця, святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого», – йдеться в указі.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Під час виступу у Верховній Раді Зеленський закликав народних депутатів підтримати внесений ним законопроєкт, який зробить День державності вихідним днем в Україні. Наразі невідомо, коли парламент розгляне цей документ.