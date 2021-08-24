Рада підтримала законопроєкт Зеленського про великий герб у першому читанні

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт про великий Державний герб України. Рішення на позачерговому засіданні парламенту 24 серпня підтримали 257 народних депутатів.

Після цього спікер Дмитро Разумков закрив позачергове засідання парламенту, питання про великий герб було єдиним у порядку денному.

Представник Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування під час засідання заявив, що для ухвалення законопроєкту в першому читанні не потрібна конституційна більшість.

Відповідно до Конституції, для ухвалення великого герба необхідні голоси не менш ніж двох третин від конституційного складу Верховної Ради, тобто принаймні 300 депутатів.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 14 липня рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленський законопроєкт №5712 про великий Державний герб України.

28 червня, на День Конституції України, Володимир Зеленський заявив, що вносить на розгляд Верховної Ради проєкт закону про великий Державний герб України – як невідкладний, для позачергового розгляду. Доповідати про законопроєкт під час його розгляду на засіданні Верховної Ради мав перший президент України Леонід Кравчук. Але за станом здоров’я Кравчук сьогодні не бере участі у засіданні парламенту.

Читайте також: Великий герб до Дня Незалежності України: бажання Зеленського під загрозою

29 червня на сайті Верховної Ради оприлюднили текст цього законопроєкту та його зображення великого герба України, яке, як виявилось, є цілком іншим, ніж те, яке було визнане переможцем конкурсу, проведеного минулого року.

Це – один із низки варіантів розробки колективу під керівництвом Олександра Івахненка ще середини 1990-х років.

Великий герб, поруч із Тризубом, що називається малим гербом, передбачений у Конституції з моменту її ухвалення 1996 року її 20-ю статтею. Тоді це положення, за спогадами очевидців, з’явилося тільки як компроміс, щоб впливові тоді в Верховній Раді комуністи погодилися на Тризуб у сподіванні колись, може, додати до нього у великому гербі й бажані для них символи.

В Україні не існувало традиції мати поруч із просто гербом, чи малим гербом, ще й великий або також і середній, як то було в низці інших європейських держав. І нині низка фахівців (серед них сам автор проєкту-переможця конкурсу 2020 року Олексій Кохан чи голова журі цього конкурсу, співавтор зображення Тризуба Анатолій Гречило) прямо заявляють, що великий герб Україні не потрібен, і правильним кроком було б прибрати з Конституції згадку про нього.