Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості журналістів у Раді

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати на другому і третьому поверхах парламенту, повідомила його речниця Ольга Туній.

«У зв’язку з численними зверненнями журналістів голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Тепер у пресцентрі на 3-му поверсі може працювати до 200 ociб; на балконі преси у залі засідань – 30 осіб, у кулуарах 2-го поверху – 200 осіб», – написала Туній у фейсбуці і оприлюднила копію рішення Разумкова від 6 жовтня.

Відповідно до розпорядження, також знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху.

Напередодні Дмитра Разумкова відсторонили від ведення засідань парламенту на два дні, а 7 жовтня Верховна Рада має розглянути питання про його відкликання з посади.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Ініціативу відсторонення Разумкова розкритикували в «Європейській солідарності» і «Голосі».

Доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради закрили в березні минулого року з початком карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусу. Тоді спікер підписав розпорядження, яке передбачає, що присутність у Верховній Раді журналістів здійснюється за окремою акредитацією виключно в пресцентрі на третьому поверсі будівлі парламенту.