Спікер розповів, коли Рада відкриє кулуари для журналістів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що доступ журналістів до кулуарів парламенту відновлять, коли «дозволить ситуація».

«Як тільки це дозволить ситуація. Ми про це говорили з колегами. Для мене точно у цьому немає проблеми. Але я гратися в політику на здоров’ї людей точно не буду», – сказав Разумков в інтерв’ю Радіо Свобода.

Доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради закрили в березні минулого року з початком карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусу. Тоді спікер підписав розпорядження, яке передбачає, що присутність у Верховній Раді журналістів здійснюється за окремою акредитацією виключно в пресцентрі на третьому поверсі будівлі парламенту.

Останнім часом ситуація з COVID-19 в Україні поліпшилася, всі регіони віднесені до «зеленої» зони, зняті деякі обмеження. Водночас дотримання дистанції і маски в приміщеннях зберігаються.