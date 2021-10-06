«Велика помилка зі сторони Діми», або «ZEend» Дмитра Разумкова

«Я тебе породив, я тебе і вб’ю», – з такими словами гоголівський персонаж Тарас Бульба звернувся до свого сина Андрія, перш ніж вбити його за зраду.

У світлі того, як розгортаються події довкола ймовірної відставки Дмитра Разумкова, голови Верховної Ради України, цитату козацького полковника Бульби усе частіше можна почути у вузьких політичних колах під час неформальних обговорень конфлікту спікера та президента: мовляв, Разумков потрапив у велику політику завдяки Зеленському, а це означає, що питання відставки Разумкова (як і питання відставки інших гравців «Зе!команди») вирішує особисто Зеленський. Керівництво та депутати монобільшості відкрито заявляють: Разумков, мовляв, зрадив принципам «Слуги народу»: він не підтримав низку рішень РНБО та нібито гальмував «закон про олігархів».

На початку нового політичного сезону Радіо Свобода писало, що головна інтрига цієї осені полягає в тому, чи наважаться на Банковій усунути з посади глави парламенту Дмитра Разумкова та хто може стати союзником Офісу президента, якщо голосів у монобільшості забракне. Не минуло й місяця, як інтрига зникла: увечері 4 жовтня голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив про запуск процедури відкликання його як спікера із посади.

Пропозицію про відставку Разумкова підписали 175 народних депутатів фракції «Слуга народу», зокрема керівники політсили Давид Арахамія та Олександр Корнієнко. Підписи про відставку спікера депутати-«слуги» збирали у Трускавці, де в готелі «Ріксос Прикарпаття» вони провели «велику фракцію» за участю президента та урядовців.

Як повідомляли у партії заздалегідь, на виїзному засіданні депутати планували обговорити досягнення та плани на майбутнє. Згодом стало відомо, що Давид Арахамія взяв із собою до Трускавця підписні листи, які він отримав напередодні. Відтак збір підписів за відставку спікера став головною подією «великої фракції».

Що кажуть депутати про Разумкова і можливу відставку?

За іронією долі, саме у трускавецькому «Ріксосі» двома роками раніше ті самі народні «слуги» (на той час – новообрані) рекомендували свого однопартійця Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради.

Цього разу, зустрічаючи депутатів у коридорах готелю «Ріксос», журналісти перше, що питали народних обранців, чи будуть вони підписуватися за відставку голови Верховної Ради.

«Коли гравець втомлюється, його треба замінити», – казав кум глави ОП Андрія Єрмака, «слуга» Микола Тищенко у вестибюлі готелю «Ріксос», відповідаючи на запитання щодо Разумкова.

Декілька депутатів висловлювали категоричну незгоду з відставкою голови парламенту. «Я вважаю, що це найкращий спікер в історії», – сказав депутат і голова освітнього комітету парламенту Сергій Бабак в коментарі Радіо Свобода. Наступного дня цю фразу дослівно повторив Дмитро Наталуха, голова комітету з питань економічного розвитку.

«Якщо Арахамія підійде до мене з підписним листом, то я скажу йому, що коли він ще бігав і агітував за Порошенка, ми з Разумковим вже будували «Зе!команду», – сказав ще один депутат під час неформальної розмови з журналістами у вестибюлі готелю «Ріксос».

Утім, однозначних «за» чи «проти» було небагато: більшість депутатів казали, що вони не визначилися, мовляв, рішення будуть ухвалювати після того, як почують аргументи на користь відставки голови Верховної Ради. Аргументів, в першу чергу, чекали від президента.

У вузьких політичних колах кажуть, що давно не секрет: Банкова стомилася від спікера, в першу чергу через його самостійність. Мовляв, Разумков має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента, де таку поведінку не схвалюють.

Кульмінацією конфлікту спікера з командою президента стала серія публічних претензій та звинувачень, якими в ефірах українських телеканалів обмінювалися Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко після того, як спікер відправив «законопроєкт про олігархів» на розгляд до Венеційської комісії. «Це була точка неповернення», – сказав Радіо Свобода один із наближений до президента депутатів у Трускавці.

Зеленський приїхав до Трускавця на другий день виїзного засідання, після чого і розпочався збір підписів депутатів за відставку спікера. І хоча офіційно Офіс президента відхрещується від зміщення Разумкова з посади, у неформальних розмовах з журналістами народні депутати-«слуги» зізнаються: відставка Разумкова – це «особисте бажання Володимира Зеленського і його принципова позиція».

«Я не хочу підписуватись за відставку Разумкова. Особисто в мене претензій немає, – говорив у Трускавці один народний депутат, який просив не називати його імені. – Але якщо попросить президент, то доведеться».

«Як показує досвід, йти проти політики партії немає сенсу, особливо якщо ти мажоритарник і розраховуєш на соцеконом від уряду», – у неформальній розмові зізнався ще один «слуга народу» під час вечірки в «Ріксосі», яку партія організувала після офіційної частини засідання і куди запросили журналістів.

З приїздом Зеленського у «Ріксос» риторика категорично налаштованих проти відставки Разумоква «народних слуг» дещо пом'якшилась. Навіть депутат Данило Гетьманцев, який ще двома тижнями раніше у стінах парламенту категорично заперечував відставку спікера, почав відповідати дещо неоднозначно:«Побачимо».

Спілкування депутатів і президента проходило у закритому режимі. Було незрозуміло, в який спосіб Зеленський буде переконувати, і чи буде, тих депутатів, котрі вважаються наближеними до Дмитра Разумкова. Наприклад, крім вже згаданих Бабака та Наталухи, у парламенті працюють Василь Мокан та Неллі Яковлєва – це колишні бізнес-партнери Разумкова, з якими спікер працював до того, як пішов у політику.

За свідченнями очевидців, якраз Яковлєва та Мокан вступили з президентом у відкриту словесну перепалку. Яковлєва сказала Зеленському, що вона працювала з Разумковим понад 10 років, і через це вона не може ставити свій підпис за його відставку. На що Зеленський, як кажуть очевидці, нагадав Яковлєвій, що вона стала депутаткою не завдяки Разумкову, а завдяки йому – Зеленському. «На цьому розмова скінчилася», – говорить народна депутатка, яка була присутня під час цієї розмови, але просить не вказувати її імені в цій публікації.

«Якщо мені треба, то я зберу 240 голосів», – говорив один з керівників «Слуги народу» під час неформального спілкування з групою журналістів у вестибюлі трускавецького готелю, відповідаючи на запитання, чи знайдуться голоси за відставку Разумкова в сесійній залі. Він мав на увазі, що всі 240 голосів дадуть «слуги народу».

Для того, аби розпочати процедуру відставки спікера, треба зібрати 150 підписів, проте аби відправити голову у відставку, необхідно, аби в сесійній залі проголосували 226 народних депутатів. Багато хто висловлював сумніви, що у лавах монобільшості за відставку Разумкова збереться стільки голосів.

«Я прогнозую 205-210 голосів від «слуг», – говорила у Трускавці після збору підписів одна з депутаток «Слуги народу». Її прогнози частково підтверджує голосування за відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні, де «слуги народу» дали 200 голосів. Це голосування вже охрестили «генеральною репетицією» відставки спікера. З нього видно, що союзниками монобільшості у питанні звільнення спікера можуть стали депутатські групи «За майбутнє» та «Довіра», які «підкинули» своїх голосів за відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань.

Стефанчук буде спікером?

Найімовірнішим претендентом на посаду голови Верховної Ради після Разумкова називають нинішнього віцеспікера Руслана Стефанчука. Ще на початку року ЗМІ писали, що Зеленський не проти замінити Разумкова на більш «надійного» для себе Стефанчука.

Під час «трускавецького вікенду» всі опитані Радіо Свобода депутати у питанні ймовірного наступника Разумкова були єдиними і казали, що Стефанчук – це основна кандидатура. На загал цю інформацію підтвердила і заступниця голови президентської фракції Євгенія Кравчук.

Корнієнко – новий віцеспікер?

А от справжня кадрова інтрига криється у питанні, хто буде ймовірним наступником самого Стефанчука. Під час засідання у Трускавці від депутатів лунали різні імена. Називали, наприклад, Андрія Мотовиловця та Олену Шуляк. Щоправда, обоє вони спростували своє бажання обійняти посаду віцеспікера.

Депутати навіть допускали, що посаду віддадуть комусь із групи «За майбутнє», мовляв, в обмін на голоси за відставку Разумкова. Проте, зрештою, найімовірнішим кандидатом залишається голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Сам він публічно не коментує такої кадрової ротації, проте в партії одразу декілька різних джерел Радіо Свобода підтвердили, що кандидатуру Корнієнка погодили на Банковій.

Щоправда, у партії тепер виникла дилема: якщо Корнієнко сяде у крісло віцеспікера, то хто займатиметься партійним будівництвом? Можливо, саме тому, офіційно, у «Слузі народу» не поспішають з публічними заявами щодо Корнієнка.

«Сили є, час є, команда буде» – Разумков

Питання відставки Дмитра Разумкова винесуть на голосування у четвер, 7 жовтня. Якщо голосів вистачить, тоді Разумков стане звичайним народним позафракційним депутатом. Хоча й не виключено, що він може увійти до якоїсь парламентської фракції. Щоправда, навряд чи це буде «Слуга народу».

Виглядає так, кажуть фахівці, що після майже трьох років роботи кар’єра Дмитра Разумкова у «Зе!команді» добігає кінця. Не виключено, що після можливого звільнення з посади спікера Разумков сформує свою власну політичну команду. Принаймні він про це вже натякнув під час брифінгу у парламенті 5 жовтня. «Сили є, час є, команда буде», – сказав Разумков.

На пресконференції у Трускавці журналісти запитали Зеленського щодо його стосунків з Разумковим. Президент відповів, що Дмитро Разумков і його консультанти допустили «велику помилку», виносячи питання конфлікту у «Зе!команді» в публічну сферу.

«Це внутрішньофракційне питання. Я вважаю, що велика помилка зі сторони Діми чи консультантів, що з ним працюють, що він виносив це питання (розбіжності у поглядах – ред.) у публічну сферу та медіа», – сказав Зеленський.

Коли наступного дня у нього запитали, чи не ображається він на Разумкова, Зеленський сказав, що він немає часу на образи.