«Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце» – Зеленський на виступі у Трускавці

Президент України Володимир Зеленський під час виїзного засідання фракції «Слуга народу» у Трускавці виступив перед народними депутатами і, зокрема, заявив про «потужну» роботу Ради національної безпеки й оборони.

«Важливо, що в нас з’явилося РНБО. Цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце», – заявив Зеленський у виступі перед «слугами народу».

Рада національної безпеки й оборони на своїх засіданнях регулярно запроваджує санкції, зокрема, проти народних депутатів, проросійських видань, антиукраїнських блогерів, контрабандистів. Нещодавно РНБО запровадила перші санкції за причетність до російських «виборів» на окупованих територіях.

Ухвалений Верховною Радою закон про деолігархізацію, запропонований президентом, серед іншого, передбачає створення реєстру олігархів, а рішення про визнання особи такою, що має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (і є олігархом), ухвалює РНБО.

Напередодні речниця президентської фракції Юлія Палійчук анонсувала, що президент України Володимир Зеленський виступить на з’їзді народних депутатів «Слуги народу» 2 жовтня.

Раніше у «Слузі народу» повідомляли, що у ході виїзного засідання у Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади.

Народні обранці від «Слуги народу» у Трускавці зустрічаються не вперше. Після парламентських виборів у 2019 році для новообраних депутатів партія «Слуга народу» організувала так звану школу зе-депутата. Лекції тривали у трускавецькому готелі «Ріксос Прикарпаття».