Зеленський сказав, що не вирішив, чи піде на другий термін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не вирішив, чи буде балотуватися на другий термін. Про це він сказав, спілкуючись з журналістами у Трускавці.

«Я нічого не вирішував про другий термін. Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35% своєї програми, а пів терміну минуло. Якщо ми не будемо швидко працювати, особливо у Верховній Раді, якщо нам постійно будуть говорити, що це суперечить регламенту, то ми не встигнемо це зробити», – зауважив Зеленський.

Володимир Зеленський бере участь у з’їзді партії «Слуга народу». Напередодні він виступив перед народними депутатами і, зокрема, заявив про «потужну» роботу Ради національної безпеки й оборони.

Раніше у «Слузі народу» повідомляли, що у ході виїзного засідання у Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади.

Народні обранці від «Слуги народу» у Трускавці зустрічаються не вперше. Після парламентських виборів у 2019 році для новообраних депутатів партія «Слуга народу» організувала так звану школу зе-депутата. Лекції тривали у трускавецькому готелі «Ріксос Прикарпаття».