«‎Я постійно займаюся тим, що повертаю громадян України», – Зеленський розповів, як домагатиметься видачі Саакашвілі

Українська сторона буде займатися питанням видачі Міхеїл Саакашвілі до України «різними можливостями». Про це сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на питання Радіо Свобода про те, що особисто робитиме українська влада для повернення Саакашвілі до України.
«Я як президент України і ви прекрасно про це знаєте, постійно займаюся тим, що повертаю громадян України – різними можливостями, які в мене є і які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України тому його це також стосується. Різні інституції, включаючи міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють в Грузії і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмови між нашими кабінетами міністрів і на рівні прем'єрів, ми всі будемо цим займатися», – сказав Зеленський на прес-конференції у Трускавці 3 жовтня.
На питання журналістів, чи знав Зеленський заздалегідь про те, що Саакашвілі збирається в Грузію, він відповів, що не знав.
«Я не знав що він поїхав до Грузії, я був дуже здивований, побачив у пресі. Потім його всі шукали. А потім з’явилося повідомлення, що він вже в Грузії, а потім, що його заарештували. Я, як президент, повинен про нього думати як про громадянина України», – зазначив глава держави.
Зеленський також додав, що особисто вважає, що Саакашвілі вчинив «неправильно (нелегально перетнув кордон Грузії – ред.), оскільки він перебуває у державній владі (України – ред.).
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1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали після того, як він повернувся на батьківщину.
МЗС України повідомило, що викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі.
У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.
Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.
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