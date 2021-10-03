«‎Я постійно займаюся тим, що повертаю громадян України», – Зеленський розповів, як домагатиметься видачі Саакашвілі

Українська сторона буде займатися питанням видачі Міхеїл Саакашвілі до України «‎різними можливостями». Про це сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на питання Радіо Свобода про те, що особисто робитиме українська влада для повернення Саакашвілі до України.

«‎Я як президент України і ви прекрасно про це знаєте, постійно займаюся тим, що повертаю громадян України – різними можливостями, які в мене є і які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України тому його це також стосується. Різні інституції, включаючи міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють в Грузії і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмови між нашими кабінетами міністрів і на рівні прем'єрів, ми всі будемо цим займатися», – сказав Зеленський на прес-конференції у Трускавці 3 жовтня.

На питання журналістів, чи знав Зеленський заздалегідь про те, що Саакашвілі збирається в Грузію, він відповів, що не знав.

«Я не знав що він поїхав до Грузії, я був дуже здивований, побачив у пресі. Потім його всі шукали. А потім з’явилося повідомлення, що він вже в Грузії, а потім, що його заарештували. Я, як президент, повинен про нього думати як про громадянина України», – зазначив глава держави.

Зеленський також додав, що особисто вважає, що Саакашвілі вчинив «неправильно (нелегально перетнув кордон Грузії – ред.), оскільки він перебуває у державній владі (України – ред.).

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1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали після того, як він повернувся на батьківщину.

МЗС України повідомило, що викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.