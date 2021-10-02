Саакашвілі: стрибок у велику політику. Що це означає для України і Грузії?

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі,затриманий 1 жовтня грузинською владою після повернення на батьківщину, заявив, що його переслідують за політичними мотивами й оголосив голодування. Як громадянин України він наполягає на зустрічі з консулом. Офіційний Київ звернувся до грузинської влади з проханням гарантувати права Міхеїла Саакашвілі і допустити до нього консула для надання правової допомоги. Такі кроки експрезидента експерти оцінюють як намір повернутися до активного політичного життя, а також вважають, що вони матимуть неабиякий вплив як на ситуацію в самій Грузії, так і на українсько-грузинські відносини.

«Природжений політик і владолюбець»

Інтрига з від'ֹїздом Міхеїла Саакашвілі до Грузії розв'язалась у п'ятницю ввечері, коли з'ясувалось, що опальний політик заарештований, він перебуває на території Грузії, а не в Трускавці на засіданні фракції «Слуга народу», як припускали деякі грузинські політики.

Опублікований у фейсбуці квиток на літак, яким Саакашвілі так і не скористався, а далі його відео з Батумі – така ексцентрична поведінка цілком притаманна третьому президентові Грузії, який у такий спосіб намагається сконцентрувати інтерес навколо своєї персони, вважають експерти.

На думку політолога Олесі Яхно, Саакашвілі любить публічну увагу і довго не може перебувати в тіні.

Скандали і зֹ'ясування стосунків супроводжували Саакашвілі на будь-якій посаді, де б він не перебував

«Скандали і зֹ'ясування стосунків супроводжували Саакашвілі на будь-якій посаді, де б він не перебував. Стовідсотково він це використав для повернення в політику. Тим більше, що він приїхав, знаючи про вирок суду і про своє ймовірне затримання.

Навіть зміни в особистому житті були анонсовані напередодні його повернення до Грузії. Так що це повністю в характері Саакашвілі як політика, який скучив за увагою публіки і який безумовно любить владу», – зауважила Олеся Яхно у коментарі Радіо Свобода.

Що це дасть Грузії?

Своїм вчинком Саакашвілі продемонстрував себе як хороброго політика, заявив в ефірі «Свобода. LIVE» Давід Хаджишвілі, депутат грузинського парламенту, представник партії «Обֹֹֹֹ'єднаний Національний Рух», партії яку створив Саакашвілі.

Він довів, що він нікого не боїться і готовий боротися за свою країну

«Він сміливо приїхав до країни, де його шукали. Він довів, що він нікого не боїться і готовий боротися за свою країну», – наголосив опозиційний депутат.

За словами Давіда Хаджишвілі, незалежні екзит-поли прогнозують опозиційним силам 65% голосів на місцевих виборах, які проходять у Грузії 2 жовтня. На його думку, Саакашвілі має мінімум 1 мільйон прихильників, а не 5 тисяч, як про це заявляв премֹ'ֹєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

З думкою проте, що Саакашвілі небайдужа для грузинів політична постать, погоджується і український політичний оглядач Олег Саакян. На відміну від України, де експрезидент перетворився на маргінального політика, на батьківщині на нього зберігається запит.

В Грузії він і його політсила мають певний рейтинг

«В Грузії він і його політсила мають певний рейтинг. Частина виборців ностальгує за часами Саакашвілі. Це й спонукало його повернутися до Грузії, бо в іншому випадку він і далі продовжував би занурюватися у політичне небуття», – каже Олег Саакян.

Муніципальні вибори у Грузії відбуваються на фоні арешту Саакашвілі. Цей фактор може як додати балів його партії, паралельно підігріваючи вуличні протести, так і відвести частину голосів від опозиціонерів, оскільки виборці будуть розчаровані в них через зухвалий вчинок їхнього лідера, переконані експерти.

Як вплине на Україну?

Своєю поїздкою до Грузії Саакашвілі поставив в незручне становище Україну і українську владу, вважає Олег Саакян. Як держава, вона мусить захищати свого громадянина, але це буде відбуватися за рахунок двосторонніх відносин. «Зрозуміло, що Саакашвілі тут є «яблуком розбрату».

Грузія вважає його своїм, відтак збирається судити за грузинськими законами. І якщо раніше Саакашвілі міг гучно заявляти про політичні мотиви затримання, то після свого нелегального перетину кордону йому буде вже набагато важче це довести», – наголошує політолог.

Тим часом глава МЗС Грузії Давид Залкаліані вважає неприпустимим, щоб «одна людина брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною». Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на канал «Imedi news».

«Спокійно, мирно у нас будуть роз'яснення з усіх питань, і наші відносини з Україною так само будуть розвиватися, як розвивалися до цього», – наголосив глава грузинського МЗС.

Правоохоронні органи Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі у Тбілісі 1 жовтня.

На батьківщині він фігурує у кількох кримінальних справах.

Чинна грузинська влада неодноразово заявляла, що експрезидент буде заарештований, щойно він перетне кордон.