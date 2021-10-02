МЗС просить Грузію допустити до Саакашвілі українського консула

Міністерство закордонних справ запросило тимчасового повіреного Грузії в Україні, старшого радника Сандро Топурію через затримання Міхеїла Саакашвілі, повідомив речник відомства Олег Ніколенко у коментарі Радіо Свобода.

«Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу. Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхеїла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги», – йдеться в коментарі речника.

Разом із тим Міністерство закордонних справ підтвердило позицію України щодо невтручання у внутрішні справи Грузії, додав він.

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Напередодні грузинська омбудсменка Ніно Лонджарія повідомила, що Міхеїл Саакашвілі після затримання оголосив голодування і просить зустрічі з українським консулом.

Раніше 1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали після того, як він повернувся на батьківщину.

МЗС України повідомило, що викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.