У Грузії пройшли місцеві вибори. І владна партія, й опозиція святкують перемогу

У Грузії завершилося голосування на муніципальних виборах – виборчі дільниці закрилися о 20:00. До того, як Центральна виборча комісія опублікує попередні офіційні дані, великі телекомпанії намагаються передбачити підсумок виборів за результатами екзитполів – опитувань виборців, що проголосували на виході з дільниць.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», за опитуваннями проурядової телекомпанії «Імеді» виходить, що владна партія «Грузинська мрія» лідирує і на пропорційних виборах, і на виборах мера столиці. А згідно з опитуваннями, проведеними на замовлення опозиційних «Формули» і «Мтавари», опозиція в сумі отримала більше, ніж владна партія.

Тим часом, лідери «Грузинської мрії» й опозиційної партії «Єдиний національний рух» вже привітали своїх виборців з перемогою на виборах.

Так, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Ґарібашвілі привітав громадськість із тим, що «Грузинська мрія» перемагає на восьмих поспіль виборах.

«Сьогоднішня перемога належить вам, всій Грузії і нашому населенню, нашому дорогому суспільству. Я ще раз хочу подякувати кожному нашому виборцю, нашим соратникам, також хочу звернутися до наших опонентів, що сьогодні ми закінчили поляризацію в країні. Сьогодні ми завершили епоху ненависті і брехні, і з завтрашнього дня має розпочатися епоха спокою, розвитку і стабільності», – сказав голова уряду.

А голова «Єдиного національного руху», заснованого колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, Ніка Мелія навпаки, вважає, що партія влади програла опозиції, а на виборах мера Тбілісі буде другий тур.

«Ми сьогодні вільно можемо сказати, що «Грузинська мрія» програла в столиці. Програла в політичному центрі – столиці Тбілісі і сакребуло (місцевих законодавчих зборів – ред.) буде укомплектовано опозиційними партіями», – сказав Мелія.

Якщо владна партія має намір відсвяткувати перемогу біля свого центрального офісу, то опозиція готується «захищати голоси».

«Зараз головне – протягом наступних двох годин захистити кожен голос, щоб кожен голос був забезпечений, і не дати можливість маніпуляції «Грузинській мрії» скрізь, не тільки в Тбілісі. Ми не знаємо результатів виборів у масштабах країни. Скрізь, у масштабах всієї країни тисячі спостерігачів, представників і членів комісії різних політичних партій борються за майбутнє цієї країни, і вони потребують заохочення, вони потребують підтримки», – заявив Мелія.

У Грузії 2 жовтня проходили вибори до органів місцевого самоврядування. Жителі 64 міст і районів вибирали мерів і депутатів місцевих законодавчих зборів (як за пропорційною, так і за мажоритарною системою).

Напередодні виборів в Грузії затримали експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі. Вранці 1 жовтня Саакашвілі повідомив, що повернувся в Грузію. Він закликав громадян прийти 2 жовтня на вибори, а потім, на наступний день, зібратися в центрі Тбілісі. Він запевняв, що візьме участь в акції.

Ввечері 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі затриманий. Його перевели до в’язниці для колишніх чиновників у місті Руставі. Омбудсмен Ніно Ломджарія повідомила, що Саакашвілі оголосив голодування.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України, 27 вересня опублікував у фейсбуці фото електронного квитка, з якого випливав намір прибути в Грузію. Але йшлося тоді про вечір 2 жовтня – у день виборів до місцевих органів влади. Саакашвілі сказав, що вирішується доля його країни і він не зможе спостерігати осторонь.

Попри втрату грузинського громадянства після вступу в громадянство України в 2015 році, Саакашвілі продовжує брати активну участь у грузинській політиці, підтримуючи свою партію «Єдиний національний рух» на муніципальних виборах 2 жовтня.

Саакашвілі залишив Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили чотири кримінальні справи. Він перебуває в розшуку, і йому винесли низку вироків.

Зокрема, у червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.