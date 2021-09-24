Венеційська комісія прагне надати висновок щодо «антиолігархічного» закону – Букіккіо в розмові з Зеленським

Голова Європейської комісії «За демократію через право» (відомої також як Венеційська комісія) Джанні Букіккіо виступив з ініціативою телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, під час якого сторони обговорили ухвалення Верховною Радою так званого «антиолігархічного» закону. Про це 24 вересня повідомив Офіс президента.

Букіккіо звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, яку підпише Зеленський. Фахівці комісії прагнуть розглянути документ та підготувати відповідний висновок.

Окремо співрозмовники обговорили перебіг формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

23 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».