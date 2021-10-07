У Раді запропонували 5 кандидатур на посаду спікера

Народні депутати і депутатські фракції у Верховній Раді України запропонували п’ять кандидатур на посаду спікера парламенту. Їх оголосила на засіданні 7 жовтня заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка вела засідання.

Зокрема, депутатська фракція «Слуга народу» пропонує на посаду спікера кандидатуру першого заступника голови ВРУ Руслана Стефанчука, група народних депутатів запропонувала на цю посаду кандидатуру народного депутата, голову фракції «Голос» Ярослава Железняка, народні депутати також запропонували кандидатури позафракціного депутата Гео Лероса, представника «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка і депутатки з «ЄС», медика-добровольця, засновниці медичного батальйону «Госпітальєри» Яни Зінкевич.

Головуюча оголосила перерву в засіданні і доручила апарату Верховної Ради надати депутатам відомості про кандидатів.

Раніше речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук у телеграмі повідомила, що фракція на своєму засіданні підтримала кандидатуру Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради, а Олександра Корнієнка, першого заступника голови фракції – на посаду першого заступника голови парламенту.

Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»).

Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.