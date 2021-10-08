Західні оглядачі коментують відставку Дмитра Разумкова

Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»). Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів.

Відставка Дмитра Разумкова є ознакою того, що президент України Володимир Зеленський консолідує владу та позбавляється від можливих конкурентів. Про це, коментуючи відставку Разумкова, заявила в соціальній мережі Twitter експертка аналітичного центру «Атлантична рада» Мелінда Гарінг.

Усунення Разумкова означає відхід останньої впливової особи, яка не піддакувала й іноді ставила під сумнів президентський курс

За її словами, Разумков намагався слідувати процедурним правилам у Верховній Раді, а його відставка шкодить іміджу України.

«Усунення Разумкова означає відхід останньої впливової особи, яка не піддакувала й іноді ставила під сумнів президентський курс – наприклад, закон про деолігархізацію, або роль Ради з нацбезпеки та надмірного використання нею санкцій», – пише політичний експерт Маттіа Неллес.

Раніше депутатка Європейського парламенту Віола Фон Крамон заявила на тлі повідомлень про підготовку до відставки Разумкова, що у Європейському парламенті будуть уважно слідкувати за ситуацією.

Разумкова наполягав, щоб законопроєкт Зеленського щодо деолігархізації пройшов перевірку Венеційської комісії

Відомий експерт з питань України, колишній член наглядової ради «Укрзалізниці» Андерс Ослунд на початку місяця негативно відгукувався про можливу відставку Разумкова.

«Спікер Верховної Ради Дмитро Разумкова наполягав на тому, щоб законопроєкт Зеленського щодо деолігархізації пройшов перевірку Венеційської комісії. Зеленський виступив проти та ухвалив закон без перевірки. Тепер слухняна більшість Зеленського готується відставити Разумкова. Погано», – твітував Ослунд.

Як повідомляло Радіо Свобода, до відставки Разумкова у політичних колах заявляли, що Банкова стомилась від Разумкова. Мовляв, Разумков має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента, де таку поведінку не схвалюють.

Кульмінацією конфлікту стала серія публічних претензій та звинувачень, якими в ефірах українських телеканалів обмінювалися Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко після того, як спікер відправив «законопроєкт про олігархів» на розгляд до Венеційської комісії».

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