«Відставка Разумкова»: чому звільняють голову Верховної Ради?

7 жовтня Верховна Рада України розгляне відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Трансляція засідання Верховної Ради, а також аналіз події – у програмі Свобода Live.

Раніше 246 народних депутатів, зокрема 211 – від фракції «Слуга народу», підтримали внесення до порядку денного відповідного питання.

5 жовтня Верховна Рада проголосувала за відсторонення Дмитра Разумкова від ведення засідань протягом двох пленарних днів.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради.