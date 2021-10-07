Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

«Відставка Разумкова»: чому звільняють голову Верховної Ради?

7 жовтня Верховна Рада України розгляне відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Трансляція засідання Верховної Ради, а також аналіз події – у програмі Свобода Live.

Раніше 246 народних депутатів, зокрема 211 – від фракції «Слуга народу», підтримали внесення до порядку денного відповідного питання.

5 жовтня Верховна Рада проголосувала за відсторонення Дмитра Разумкова від ведення засідань протягом двох пленарних днів.

Депутатська фракція «Слуга народу» на виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрала близько 180 підписів за ініціювання відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG