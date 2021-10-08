Депутатку Третьякову хочуть відсторонити від засідань Ради через її слова про Полякова

Усі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики й організації роботи парламенту з вимогою відсторонити народну депутатку зі «Слуги народу» Галину Третьякову від участі у засіданнях на п’ять днів за висловлювання про смерть депутата від групи «За майбутнє» Антона Полякова, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Пані Третьякова дозволила собі дуже необережні висловлювання, я вибачився перед усіма колегами, виборцями за такі висловлювання, пані Третьякова залишила залу (засідань парламенту – ред.) і ми сьогодні підписали від усіх фракцій листа на регламентний комітет із тим, щоб вони це розглянули й відсторонили її на п’ять днів пленарних засідань», – сказав Арахамія на брифінгу в парламенті 8 жовтня.

Також присутній на брифінгу співголова групи «За майбутнє» Тарас Батенко заявив, що голови всіх фракцій і груп українського парламенту, крім «Слуги народу», зібрали підписи і звернулися із закликом до спікера і керівника регламентного комітету відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів.

«Ми шоковані такою поведінкою нашої колеги пані Третьякової. Я вважаю, вона не достойна взагалі бути народним депутатом України», – наголосив він.

Раніше під час засідання Верховної Ради представники депутатської групи «За майбутнє» заявили, що Третьякова у фракційному чаті «Слуги народу» прокоментувала смерть члена цієї групи Антона Полякова фразою «одним ворогом менше». У Раді засудили такі висловлювання, сама Третьякова заявила, що це «свобода слова».

Про смерть Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть». Як повідомили правоохоронці, депутатові стало зле у таксі в ніч на 8 жовтня, медикам не вдалося його врятувати.

За даними прокуратури Києва, смерть народного депутата Антона Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця, про це свідчать результати розтину. За повідомленням, слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень.

Полякову було 33 роки.