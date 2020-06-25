«Стерилізація» і «низька якість»: що сказала депутатка Третьякова, заява ФПУ і реакція соцмереж

Що ж такого сказала голова голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, що це збурило соцмережі? Яким насправді був контекст довгої розмови Третьякової щодо реформи ринку праці, з якої відомими стали лише кілька фраз? Чому ці фрази були вкинуті в інформаційний простір майже через місяць після того, як прозвучали? І як взагалі мають висловлюватися публічні люди, особливо політики, щоб не потрапляти у скандали?

Галина Третьякова – голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат фракції політичної партії «Слуга народу».

До цього:

Що сталося?

26 травня 2020 року Київська школа економіки (KSE​) в рамках UkraineEconomyWeek винесла на обговорення тему: «Перспективи реформи ринку праці, необхідних змін законодавства, приведення українських норм до міжнародних практик та стандартів ЄС».

(KSE​) в рамках винесла на обговорення тему: «Перспективи реформи ринку праці, необхідних змін законодавства, приведення українських норм до міжнародних практик та стандартів ЄС». Спікером була депутатка Галина Третьякова ​. Розмову в режимі онлайн вів президент KSE, колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов . Він ставив запитання від себе та дописувачів.

Розмову в режимі онлайн вів президент KSE, колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України . Він ставив запитання від себе та дописувачів. Понад годину в прямому ефірі обговорювали широкий спектр тем, напряму пов’язаних із рівнем життя людей – від пенсійної реформи до змін до Трудового кодексу.

Під час цього ефіру, зокрема, Галина Третьякова відповідала на запитання щодо стимулювання ринку праці. На її думку, реформування законодавства має рухатися в бік підтримки тих, хто хоче працювати і платити податки, і, навпаки, не заохочувати тих, хто хоче лише «сидіння на державних коштах».

Лише через місяць, 24 червня 2020 року, Постійна комісія Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків висловила засудження «антисоціальної та антигуманної позиції» голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової і звернулася із відкритим листом до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова

з питань рівності прав жінок і чоловіків висловила засудження «антисоціальної та антигуманної позиції» голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової і звернулася із відкритим листом до голови Верховної Ради України Цього ж дня у соціальних мережах з’явився вирізаний фрагмент відео із висловлюваннями Галини Третьякової і почалося його бурхливе обговорення.

Це відео перетягнуло на себе увагу з обговорення висловлювань голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії і його заступника Олександра Корнієнка, які були визначені як сексистські. Корнієнко уже вибачився за сказане.

Що ж такого сказала Галина Третьякова?

Обговорюючи питання соціальних виплат, згадуючи суворі дії прем’єра Великої Британії Маргарет Тетчер, народний депутат України Галина Третьякова, зокрема, сказала таке:

«Ми кажемо, що ми за демографію… Коли народження дитини відбувається не для того, щоб дати їм рівні права, щоб дати дитині освіту, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей «дуже низької якості», і це призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти»

«Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (колишній прем’єр Сінгапуру – ред.) згадують, кажуть, що дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. Дуже жорстокими методами, навіть садистськими викорчовували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками»

Реакції

«Проявом мови ворожнечі і дискримінації» назвала висловлювання Галини Третьякової уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова​.

Денісова процитувала Статут Організації Об’єднаних Націй, Загальну декларацію прав людини, міжнародні пакти про права людини і Конвенцію прав дитини і засудила «дискримінаційні заклики»​ Третьякової.

Зокрема, статті 1 і 2 Загальної декларації прав людини зазначають, що всі люди народжуються вільними i рівними у своїй гідності та правах. І кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Замовною називає інформаційну кампанію проти Третьякової керівник Центру передового досвіду економічної журналістики KSE​ Андрій Яніцький. На його думку, Третьякову атакує Федерація профспілок України за висунуті нею законодавчі ініціативи.

«За фразу про «дітей низької якості» в родинах, де народжують заради соцвиплат, варто вибачитися. Діти не несуть відповідальності за дії батьків. Але більше там нічого критичного, як на мене, немає», – пише він.

З таким явищем, як народжування дітей заради соцвиплат, потрібно боротися. І я так думаю, хіба хтось думає інакше?

«Пані Галина каже, що з таким явищем, як народжування дітей заради соцвиплат, потрібно боротися. І я так думаю, хіба хтось думає інакше? Наводить приклади, коли в інших країнах це робили шляхом стерилізації жінок, називає їх «жорстокими та садистськими». Тобто вона ЗАСУДЖУЄ такі методи, а не підтримує їх. І будь-яка нормальна людина такі методи засуджує», – додає Яніцький.

У своєму пості він наводить законопроєкти, які не подобаються, за його словами, профспілкам.

У соцмережах, між тим, багато обурливих реакцій.

Ось пише засновник і голова правління організації, яка займається допомогою дітям у зоні конфлікту «Голоси дітей», Олена Розвадовська: «На повному серйозі від людей з погонами чула, що діти тих, хто засуджений за кримінальний злочин, є «наследственными преступниками» (типу передались гени). Тепер голова парламентського комітету з питань соцполітики видала потік свідомості про народжених у бідних сім’ях «дуже низької якості» дітей, який на голову не налазить і у будь-якої нормальної людини викличе відразу».

Критики засуджують Третьякову і за висловлювання щодо людей без освіти.

А дехто відверто іронізує:

Слово точно – не горобець в епоху інтернету

У час, коли все, що сталося або було сказане, може бути миттєво оприлюднене і поширене, – публічні люди, а особливо політки, урядовці, чиновники, керівники органів місцевого самоврядування, мають знати, що кожний недолугий жест, а тим більше вчинок, кожне промовлене необачне слово може бути використане проти них.

В ідеалі, керівники країни і народні обранці, і не лише вони, а й усі громадяни, мали б діяти так, щоб, як казав Іммануїл Кант, – правила їхньої поведінки могли завжди стати принципом загального законодавства.

Але, як кажуть, «де ми, а де ідеал»?!.

Тому, радять політологи, бодай у своїх висловлюваннях президент, кожен парламентар, голова уряду, кожен міністр, мер чи голова селищної ради має вкладатися у рамки, окреслені законодавством і Конституцією України, а також нормами міжнародного права.

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