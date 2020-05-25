З початку року до поліції надійшло понад тисячу звернень про зникнення дітей – Офіс омбудсмена

В Офісі українського омбудсмена повідомили, що від початку поточного року до поліції надійшло понад тисячу повідомлень про зникнення дітей.

«На сьогодні, за даними Міністерства внутрішніх справ України, у розшуку перебуває 18 дітей. Уповноважений ВРУ з прав людини звертає увагу, що відповідальність за життя та здоровʼя дитини, насамперед, несуть її батьки. Тому цього дня звертається до усіх батьків, родичів і близьких із закликом проявляти особливу турботу та увагу до інтересів Вашої дитини: розмовляйте з нею, дослухайтеся до проблем, які її турбують», – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу омбудсмена, в основній групі ризику перебувають діти підліткового віку.

«Діти такого віку є уразливими, оскільки не здатні обʼєктивно оцінити ризики своїх дій, та, як правило, можуть піддаватися негативному впливу з боку інших (однолітків, дорослих, телебачення та Інтернет-простору). Однією з найпоширеніших причин зникнення є складні стосунки з батьками через те, що діти, намагаючись довести свою незалежність та самостійність, покидають рідну домівку, не сповістивши рідних про свої наміри. Проте не слід виключати випадки, коли зникнення дитини відбувається проти її волі, шляхом насильницьких дій», – додають у відомстві.

Повідомляється, що близько 90% зниклих дітей правоохоронцям все ж вдається знайти протягом першої доби.

25 травня у світі відзначають День зниклих безвісти дітей.