Депутатка Третьякова не просила звільнити її з посади голови комітету соцполітики – Разумков

Народна депутатка від «Слуги народу» Галина Третьякова не зверталася з проханням звільнити її з посади голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Станом на сьогодні до мене не зверталися, скажімо так, у письмовому форматі будь-хто з депутатських фракцій та груп... Згідно регламенту Верховної Ради, або фракція може спробувати відкликати з тієї чи іншої посади голову комітету, або депутат за власною ініціативою», – сказав Разумков.

Наприкінці травня Третьякова виступала під час онлайн-зустрічі Київської школи економіки. Серед іншого вона заявила: «Коли народження дитини відбувається не для того, щоб дати їм рівні права, щоб дати дитині освіту, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей «дуже низької якості», і це призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти».

24 червня 2020 року Постійна комісія Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків висловила засудження «антисоціальної та антигуманної позиції» Третьякової.

Цього ж дня у соціальних мережах з’явився вирізаний фрагмент відео із висловлюваннями Галини Третьякової.

Сама депутатка заявила, що «невдало» підібрала слова під час свого виступу.