Депутата Полякова знайшли мертвим – поліція

Народного депутата, члена депутатської групи «За майбутнє» Антона Полякова знайшли мертвим, правоохоронці встановлюють обставини його смерті, повідомили у Нацполіції України вранці 8 жовтня.

«Сьогодні, 8 жовтня, по поліції Києва надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова – народного депутата України. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та інші профільні служби», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, попередньо правоохоронці встановили, що Полякову стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі «швидкої», але констатували смерть.

«Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть», додали у поліції.

Хто такий Антон Поляков?

Поляков переміг на виборах у 206-му окрузі в Чернігівській області й приєднався до парламентської фракції «Слуга народу». 15 листопада 2019 року фракція виключила його зі свого складу. Народний депутат від «Слуги народу» Іван Шинкаренко в ефірі каналу «Рада» розповів, що виключення Полякова обґрунтовують його «неетичною поведінкою всередині фракції».

Сам Поляков у коментарі Радіо Свобода заявляв, що його виключили з фракції через збір підписів за висловлення недовіри тодішньому генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Згодом він перейшов у групу «За майбутнє».

У березні 2020 року Верховна Рада проголосувала в першому читання за проєкт закону про банки, який був необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Документ, серед іншого, унеможливлював повернення «Приватбанку» колишнім власникам.

Народні депутати внесли понад 16 тисяч пропозицій правок, що сповільнило розгляд законопроєкту. Найбільше подав саме Антон Поляков (понад шість тисяч).

Коли закон все ж ухвалили, Поляков вирішив оскаржити в суді дії голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева.