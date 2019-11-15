Поляков пов’язує своє виключення з фракції зі збором підписів проти генпрокурора Рябошапки

Народний депутат Антон Поляков, якого виключили з фракції «Слуга народу» 14 листопада, пов’язав це рішення зі свою критикою генерального прокурора Руслана Рябошапки та збором підписів за висловлення йому недовіри. Про це він розповів у коментарі кореспондентці Радіо Свобода.

Напередодні Поляков оприлюднив у своєму Телеграм-каналі скріншот листування, в якому нібито викладені причини його виключення. Невідомий автор повідомлення стверджував, що Поляков пропускає засідання без попередження, голосує врозріз із рішеннями фракції та «підводить у критичні моменти».

В коментарі Поляков заперечив ці звинувачення, заявивши, що не прогулював, а окремі законопроєкти не підтримував через свої принципи.​

«У мене прогулів взагалі немає, окрім сьогоднішнього, зараз буде зарахований прогул, тому що я після фракції спілкувався з усіма журналістами. Голосування проти? Ну хлопці, є якісь поодинокі законопроєкти, щодо яких у мене принципова позиція, тому що я був обраний людьми. Так, є позиція та загальна лінія партії, але лінія президента, яка трошки, давайте прямо говорити, відрізняється в деяких питаннях від позиції фракції. Правильно? Правильно. Я маю висловлювати волю виборців. І якщо в якихось законопроєктах проголосував проти чи утримався – це поодинокі випадки, і насправді є депутати, які більше за мене порушували цю партійну дисципліну», – заявив він.

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За даними сайту Ради, з 29 серпня по 15 листопада 2019 року Поляков не був зареєстрований на двох засіданнях.

На питання, чому ж тоді, на його думку, фракція його виключила, він продемонстрував футболку з написом «#Знімишапку» та фото генерального прокурора Руслана Рябошапки.

«Я підписи ходжу збираю на висловлення недовіри нашому генеральному прокурору, тому що він одночасно якісь справи забуває, якісь справи не підписує, а про якісь згадує і незаконно повторне затримання. Перший момент: є подання на зняття недоторканності з народного депутата (позафракційного, Бориса – ред.) Приходька. Це вже розслідувана справа, вона перебуває в одному з київських судів... Подання є, Приходько став влітку депутатом, тому суд зупинився. Рябошапка мені на фракції публічно плюс офіційно відповів, що є ця справа, подання є, але вони розглядають варіанти підписання. Напевно, чорнила чи ручку обирають», – іронізує народний депутат.

Він також зазначив, що на засіданні, де його виключили, було менше половини членів фракції.

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«Я кажу: хлопці, давайте зберемося повним кладом, 254 людини, у присутності президента, Богдана, всіх інших, порушимо питання, перед тим мене виключимо з партії, приймемо всі докази, обговоримо, а потім вже будемо влаштовувати це, голосувати. Після промови Арахамії, що я такий-сякий, мене треба виключити, навіьт не заслухавши мене, вже почалися крики «так, голосуємо» від списочників. Я кажу: хлопці, то навіщо ви мене покликали?» – розповів Поляков.

Генеральна прокуратура і Руслан Рябошапка наразі публічно не коментували заяв народного депутата.

15 листопада фракція Верховної Ради «Слуга народу» виключила зі свого складу народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Народний депутат від «Слуги народу» Іван Шинкаренко в ефірі каналу «Рада» розповів, що виключення Полякова обґрунтовують його «неетичною поведінкою всередині фракції».