Депутат Холодов пригрозив «Схемам» судом іа заявив, що бізнес продав – але не сказав, кому

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов пригрозив судом журналістам програми «Схеми», авторам розслідування «Слуга родинного бізнесу», в якому вони документально довели, що депутат пов’язаний з тютюновим бізнесом і лобіював у Раді правку, яка покращує його умови.

На своїй Facebook-сторінці Холодов повідомив: «Я звернусь до суду з позовом на Радіо Свобода за наклеп».

Також депутат зазначив, що кіпрська компанія, на яку заведений цей бізнес, була продана «іншому власнику» ще в 2018-му, втім, не розповів, кому саме.

«Впущений факт продажу компанії. «Схеми» (навмисне чи ні) наплутали з датою продажу кіпрської компанії іншому власнику, який довгий час просто не робив перереєстрацію адреси, що все їхнє розслідування зводить до нуля. Домовленість про продаж була ще в 2017-му, в 2018-му з власників вийшли, що видно в реєстрі. Ще задовго до моєї політичної кар’єри і навіть (що важливо!!) контрактів, які зараз дійсні, за всіма тими МАФами за конкурсом, про які йдеться в розслідуванні», – написав депутат.

«Схеми» зазначають, що такі заяви Холодова не відповідають дійсності, адже журналісти не оминали цей факт у розслідуванні і нічого не плутали.

З 2018 року родина Холодова справді переоформила бізнес на іншого власника, номінального. Засновником фірми Reineweg LTD, на яку записана мережа столичних кіосків, замість дружини Холодова став кіпріот Гіоргос Лантас – це юрист, який, крім цього бізнесу, фігурує також у майже сотні інших кіпрських компаній. При цьому і після реєстрації на номінального власника фірма залишалась прописаною у маєтку Холодова в Лімасолі аж до його обрання у Верховну Раду.

У розслідуванні, оприлюдненому 13 листопада, журналісти доводять, що родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від гуртової закупівлі у виробників (через фірму «Сіті Трейдінг Компані») до розповсюдження цих партій в кіоски (власник кіосків – «Київ Маркет Солюшн») і роздрібного продажу у цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»)».

«Цей бізнес ретельно замаскований за підставними власниками та неіснуючими адресами реєстрації цих фірм, і зрештою виведений на Кіпр», – мовиться в матеріалі.

Раніше Холодов публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. «Ніякого тютюнового бізнесу в мене ніколи не було», – писав він у фейсбуці.

«І це не дивно – адже інакше депутатові від «Слуги народу» довелось би визнати наявність серйозного конфлікту інтересів при лобіюванні законодавства, яке покращує умови його власного бізнесу», – мовиться в розслідуванні.

У жовтні Верховна Рада ухвалила законопроект №1049 з правкою №8, якою змінюється формула перерозподілу прибутків між різними учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками. Зокрема, збільшується маржа заробітку для гуртових і роздрібних продавців тютюнових виробів. До винесення в зал на голосування ця правка пройшла через комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, її підтримав голосуванням і лобіює публічно заступник голови комітету Андрій Холодов.

У коментарі «Схемам» депутат спершу довго робив вигляд, що не може пригадати, про яку правку йдеться, згодом нібито не міг зрозуміти запитання, чи має його родина у власності мережу кіосків на зупинках.

На запитання, чи є він «бенефіціаром» правки, розглянутої його комітетом, депутат відповів: «За неї проголосували 215 «слуг народу» і 40 депутатів з інших фракцій. Якщо є така статистика, як ви вважаєте, це я є бенефіціаром цієї правки?»

Після чого Холодов обурено перепитав керівника секретаріату комітету, чи мають право журналісти підходити до народних депутатів і спілкуватись із ними до початку засідання.

«Схеми» також тричі звертались до Холодова з проханням про окреме інтерв’ю, проте він відмовив.