«Схеми» довели, що депутат Холодов все ж пов’язаний із тютюновим бізнесом і лобіював у Раді свої інтереси

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов таки пов’язаний з тютюновим бізнесом, а отже, лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої інтереси. Це документально доводять журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Слуга родинного бізнесу: кіпрська таємниця депутата Холодова».

Журналісти виявили, що фірма-власник кількох сотень столичних МАФів для торгівлі цигарками – «Київ маркет солюшн» – була заснована в родинному маєтку Холодова на Кіпрі, а компанії, які ведуть фактичний продаж тютюнових виробів у цих кіосках – «Віктрум» та «Інтертабако» – теж із ним пов’язані, хоч це і ретельно замасковано за підставними власниками та неіснуючими адресами реєстрації цих фірм.

У жовтні Верховна Рада ухвалила законопроект №1049 з правкою №8, якою змінюється формула перерозподілу прибутків між різними учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками. Зокрема, збільшується маржа заробітку для оптових і роздрібних продавців тютюнових виробів. До винесення в залу на голосування ця правка пройшла через комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, і її підтримав голосуванням і публічно лобіює заступник голови комітету Андрій Холодов.

Водночас Холодов публічно заперечував те, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. «Ніякого тютюнового бізнесу в мене ніколи не було», – писав він у Facebook.

«І це не дивно, адже інакше депутату від «Слуги народу» довелось би визнати наявність серйозного конфлікту інтересів при лобіюванні законодавства, яке покращує умови його власного бізнесу. Ми ж наводимо документальні докази цього зв’язку», – йдеться в розслідуванні.

Фірма «Київ маркет солюшн», згідно з інвестиційним конкурсом, отримала на 10 років право торгувати в сотнях українських кіосків. Власник компанії – кіпрська Reineweg LTD, акціонером якої з 2007 року була його дружина Катерина Шаховська, а місцем реєстрації фірми слугував їхній родинний маєток у Лімасолі аж до липня 2019 року, поки Холодов не обрався у Раду. При цьому, маєток, яким користується родина народного депутата, залишився місцем прописки компанії більше року після зміни акціонера – Шаховської – на кіпрського номінального власника.

Зв’язок фірми «Київ маркет солюшн» з родиною Андрія Холодова можна простежити через ще одну фірму – товариство «Антикус», де бенефіціаром наразі значиться теща народного депутата – Стелла Шаховська. Нині фірмою-власницею частини київських МАФів керує Ольга Руденко – довірена особа сімейства Холодових. Раніше вона керувала та співволоділа також «Антикусом» – у той час, коли засновником цієї компанії значилася все та ж кіпрська Reineweg.

Господарську діяльність у кіосках «Київ маркет солюшн», як вдалось встановити журналістам за допомогою контрольної закупки цигарок, ведуть компанії «Віктрум» та «Інтертабако».

Формальна власниця «Віктруму» – Валентина Войтенко, прописана у селі під Києвом, і її родичі у коментарі журналістам розповіли, що ніякого бізнесу вона насправді не має. Натомість «Схеми» встановили, що вона таким чином вже була задіяна виключно в структурах, опосередковано пов’язаних із довіреною особою родини Холодова-Шаховських – Лолітою Яремчук та рідним братом депутата Максимом – через компанії «Мастер Трейд» і «Ретейл Альянс».

Власниця іншої фірми «Інтертабако», яка торгує у найбільшій мережі столичних кіосків цигарками, Наталія Дорошенко з Луганщини, раніше працювала в магазині чоловічого одягу. Вона фігурує також у кількох, пов’язаних між собою фірмах. Одна з них – «Флорентіно» – вивела безпосередньо на Холодова. Він був кінцевим бенефіціаром цієї компанії до 2016 року.

Обидва офіси «Віктруму» й «Інтертабако» – в місцях масової реєстрації.

«Схеми» також виявили, що обидві ці роздрібні компанії, схоже, не показують справжній обсяг продажів – адже чеки, які зібрали журналісти, виявились недійсними.

Фінансові звіти цих двох компаній дозволили виявити, що вони офіційно не платять за оренду фірмі-власнику кіосків – «Київ маркет солюшн». При тому, що сама «КМС», згідно з документами, має значні борги і збитки.

Ще одна фірма, яка додатково пов’язує ці компанії між собою та народним депутатом Холодовим – «Сіті Трейдінг Компані». Саме через неї «Віктрум» та «Інтертабако» оптом закуповує цигарки у виробників, якими потім вроздріб торгують у кіосках. Всі ці три компанії, хоч і зареєстровані в різний час, але запрацювали одночасно – з другої половини 2018 року.

Більше того, за даними джерел «Схем» у фінансових контролюючих органах, вже у цьому році пов’язана з Холодовим фірма «Київ маркет солюшн» перерахувала майже сорок мільйонів гривень фірмам-торговцям сигаретами «Віктруму» і «Інтертабако» як фінансову допомогу.

Крім того, за даними з судового реєстру, інтереси всіх чотирьох компаній у судах захищає один і той самий юрист – Дмитро Юхименко.

«Таким чином, родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від оптової закупівлі у виробників (через фірму «Сіті Трейдінг Компані»), розповсюдження цих партій в кіоски (власник кіосків – «Київ Маркет Солюшн»), та роздрібного продажу у цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»)», – йдеться в розслідуванні.

Сам Андрій Холодов продовжує заперечувати свою причетність до тютюнового бізнесу.

У коментарі «Схемам» депутат спершу довго робив вигляд, що не може пригадати, про яку правку йдеться, згодом нібито не міг зрозуміти запитання, чи має його родина у власності мережу кіосків на зупинках. На запитання, чи є він «бенефіціаром» правки, розглянутої його комітетом, депутат відповів: «За неї проголосували 215 «слуг народу» і 40 депутатів з інших фракцій. Якщо є така статистика, як ви вважаєте, це я є бенефіціаром цієї правки?».

Після цього Холодов обурено перепитав керівника секретаріату комітету, чи мають право журналісти підходити до народних депутатів та спілкуватися з ними до початку засідання.

Журналісти «Схем» запитали голову фракції «Слуги народу» Давида Арахамію, як він відреагує, якщо стане публічно відомо, що член їхньої фракції лобіює у Верховній Раді свої бізнес-інтереси. «Якщо таке є, давайте сигнал, будемо порушувати це питання на зібранні фракції. Лобіювання бізнес-інтересів – це погано. Я навіть припускаю, що це протизаконно, дивлячись яке це лобіювання. Якщо хтось під себе щось робить – це точно неприйнятна позиція», – заявив Давид Арахамія.