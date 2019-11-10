З’їзд «Слуги народу»: як стати «сексі»

Перший етап четвертого (позачергового) з’їзду партії «Слуга народу», який змінив її верхівку і визначив порядок денний на майбутніх місцевих виборах, пройшов 10 жовтня у Києві. Президент України Володимир Зеленський порушив традицію і вперше не з’явився на з’їзд цієї політичної сили. Водночас прогноз деяких медіа про те, що все завершиться розколом, не справдився: попри суперечки у кулуарах і деякі критичні виступи, найважливіші рішення з’їзд ухвалював одноголосно. КВЦ «Парковий», де все відбувалося, на один день став майданчиком, де журналісти встигли взяти сотні коментарів та інтерв’ю в «Слуг народу», а рядові члени партії – зробити сотні селфі з її лідерами і з найвідомішими депутатами.

За кількістю автівок навколо конгресово-виставкового центру «Парковий» (більше відомого як «вертолітний майданчик Януковича») було зрозуміло: тут відбувається щось масштабне. Члени пропрезидентської партії, яка оголосила своєю місією зміну політичної культури в Україні, зайняли своїми автівками і парковки, і тротуари, і газони дніпрових схилів, і частково – проїжджу частину Паркової алеї.

Представники поліції, які були на місці, більше цікавилися не правилами дорожнього руху, а протестом представників малого бізнесу, які провели якраз до початку з’їзду «Слуги народу» пікет на захист ФОП і вимагали справедливості в делегатів з’їзду, що проходили повз них.

«Зачиняймо двері, бо галас неможливий!» – зрештою наказує представник оргкомітету. Відтепер учасників і гостей з’їзду пускають по одному і тричі з’ясовують особу дорогою до зали засідань.

Учасники прибули заздалегідь, але з’їзд розпочався з півгодинним запізненням. Весь цей час делегати і гості юрмилися в холі, частувалися кавою й соком і ласували різноманітними різновидами цукрового печива, яке офіціанти не встигали доносити.

Хол і тераса КВЦ «Парковий», де тривав ранковий фуршет, стали таким собі інформаційним хабом: депутати від «Слуги народу», представники уряду й РНБО в режимі нонстоп давали десятки коментарів та інтерв’ю одночасно. І сотні – робили селфі з партійними колегами й найвідомішими з-поміж депутатів. Організатори кажуть, що зареєстрували 180 представників ЗМІ.

Депутат від «Слуги народу» і ресторатор Микола Тищенко робить колективну світлину з однопартійцями, і одночасно, сміючись, дає відкоша знімальній групі одного з телеканалів: «Ні-ні, я даю коментарі лише Радіо Свобода, я ж обіцяв!».

За кілька хвилин Тищенко дійсно погоджується на короткий коментар кореспондентці Радіо Свобода Власті Лазур. Проте він ані спростував, ані підтвердив факт свого листування з пранкером «Джокером» про доплати в конвертах для народних депутатів.

Що там з партійним «розколом»?

Напередодні з’їзду низка українських і західних ЗМІ прогнозувала, що в лавах «Слуги народу» зріє розкол, який може оформитися саме 10 листопада під час з’їзду.

Одна з «ліній зламу», мовилося у публікаціях, проходить між депутатами, що пройшли за списком, і частиною «мажоритарників». Так, критикують партію через неврахування інтересів мажоритарних депутатів Антон Поляков (мажоритарник від Чернігівщини) і Олександр Дубінський (мажоритарник від Київщини).

Так, вони наголошують у соцмережах, що мажоритарників не запросили на з’їзд і саботують їхні зустрічі з керівництвом партії.

«Мажоритарники не потрібні фракції, без них можна «зливати» округи, як на парламентських виборах, наші збори їм не потрібні», – написав депутат.

Під час з’їзду Поляков (який прибув на нього як гість, а не делегат) запитав головуючого Олександра Корнієнка, чи готовий він пройти поліграф, щоб підтвердити, що не просить грошей (за місця в партійних списках на місцевих виборах). У відповідь Корнієнко запропонував Полякову проходити поліграф разом із ним, і той погодився. Але дати й інші умови перевірки одне одного на чесність обидва депутати не озвучили.

Партійного розколу не буде: є невеликі групи з окремою думкою, але це – нормально, зауважив у коментарі Радіо Свобода лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Зокрема, він не вважає, що від партії можуть відокремитися окремі групи, такі, як «група Дубінського».

Я не чекаю ніяких розколів у партії

«Я не чекаю ніяких розколів у партії. Головна мета з’їзду – зміна керівника партії і створення регіональних структур, бо скоро – місцеві вибори. Група Дубінського має окрему думку. Та всі депутати мають право мати окрему думку! Ця група маленька, просто вона є дуже медійною. Там 2–3 особи, але всім здається, що вона велика і впливова. Якщо так реагувати на кожну думку, то буде важко працювати. Я вважаю, що це можна прийняти за статистичну похибку», – зауважив лідер фракції.

Зі свого боку, Олександр Дубінський у кулуарах з’їзду розповів журналістам, що новообраний голова партії Олександр Корнієнко особисто перевіряв телефони кількох депутатів – нібито шукаючи тих, хто ховається під ніками «Джокера» і «Темного лицаря» і публікує інформацію зсередини фракції.

«Партія має бути сексі», або домашні завдання для «Слуги народу»

Спікер (і станом на ранок 10 листопада – ще лідер партії «Слуга народу») Дмитро Разумков прийшов на з’їзд в оточенні юрби журналістів. Ідучи, він відповів на кілька запитань. Зокрема, підтвердив, що йде з посади голови партії, але лишається її членом. А також Разумков запевнив, що парламент під його керівництвом працює ефективно.

«Я би виходив не з того, хто про що говорить, а з результатів роботи парламенту… Внутрішньопартійна дискусія – це нормально. Просто наразі ця дискусія є публічною», – зауважив спікер. Він зайшов до зали засідань, і з’їзд почався майже одразу по тому.

З’їзд «Слуги народу» розпочали з національного гімну України. Фактично, лунала музика без слів. Дехто з делегатів мовчки стояв, поклавши руку на серце, дехто – тихенько підспівував.

Зал на тисячу осіб був повний, частина представників медіа сиділа на підлозі й під сценою. Перші лави зайняли 52 делегати, які й ухвалювали рішення своїми голосами. Загалом членів партії, запрошених на з’їзд, було понад 500, але сьогодні вони не мали права голосу.

Дмитро Разумков узяв слово на початку. За його словами, партія і фракція «Слуги народу» показала безпрецедентні результати: не лише створила найбільшу в історії України фракцію, але й показала найкращі результати роботи у парламенті.

«Слуга народу» – партія рекордів! Протягом двох місяців роботи в парламенті ми вже розглянули 272 законопроекти й ухвалили 77. Про нас можна сказати: такого в історії України ще не було… Ми маємо створити місцеву структуру, яка б дала змогу повторити наш успіх на місцевих виборах. Щоб про нас знову казали: «Такого ще не було!» – сказав Разумков.

Але після цієї натхненної промови він додав, що складає повноваження голови партії.

Головуючий на з’їзді Олександр Корнієнко уточнив, що промову Разумкова можна вважати «звітом голови партії». І запропонував колегам голосувати: «іти за порядком денним». Більшість рішень делегати ухвалили одноголосно.

Що ухвалили:

Першого заступника голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка одноголосно обрали головуючим з’їзду партії, Євгенію Кравчук – секретарем. Інших кандидатур на голову партії не висували.

– секретарем. Інших кандидатур на голову партії не висували. Голова партії «Слуга народу» (станом на ранок 10 листопада) Дмитро Разумков заявив, що йде у відставку з партійної посади. З’їзд підтримав його відставку (одноголосно).

Олександра Корнієнка одноголосно обрали головою партії «Слуга народу». Він отримав «право підпису» від імені партії – щоб оформлювати зміни партійного статуту в Міністерстві юстиції. А також – він може призначати для цього уповноважених осіб.

З’їзд схвалив близько 30 заяв депутатів-мажоритарників на вступ до партії, зокрема – заяву голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. До 10 листопада лідер фракції до однойменної партії не входив.

З’їзд призначив комісію, яка розроблятиме зміни до статуту партії. Вона працюватиме до середини лютого: тоді має відбутися другий етап з’їзду, який зможе змінити статут. Корнієнко пропонує збільшити кількість заступників голови партії (зараз це одна особа), «діджиталізувати» її роботу й унормувати взаємини партії та фракції, зокрема – вплив партії на відкликання депутатів. Відповідаючи на запитання колег, Корнієнко пообіцяв, що до лютого комісія попрацює і над конкретизацією політичної й економічної доктрини «Слуги народу».

Партія «Слуга народу» братиме участь у виборах в об’єднаних територіальних громадах (на частині території України): 22 грудня – в 86 громадах і 29 грудня – в 6 громадах. Партія висуває 1700 кандидатів до місцевих рад і 90 кандидатів на міських, сільських та селищних голів. 52 делегати з’їзду підтримали це одноголосно.

Як зміниться «Слуга народу»?

Олександр Корнієнко озвучив зі сцени своє бачення розвитку партії. Але одразу уточнив, що, на його думку, в жодному разі не можна «перетворювати провладну партію на КПСС».

«Думаю, що місцеві організації партії мають стати місцями суспільного життя, відродженням такого забутого явища, як місцева ініціатива. Маємо переглянути підхід до відбору кандидатів до місцевих рад. Це мають бути не лідери за кількістю «заводів, газет, пароходів», не за довжиною банківського рахунку. Це мають бути лідери, яких слухають люди і які дослухаються до людей. І ми не повинні перетворюватися на «КПСС». Бо дотепер кожна партія влади в Україні, що б вона не робила, ставала як «КПСС», – сказав він.

Корнієнко запропонував три пріоритети в роботі партії «Слуга народу»: «нова якість політики на місцевому рівні та остаточне перезавантаження влади», «новий підхід до розбудови партії» і «створення політичних рішень для майбутнього розвитку країни».

Для цього новий лідер партії запропонував за рахунок держфінансування партії створити кілька структур, пов’язаних зі «Слугою народу»:

Аналітичний центр (розробка рішень, потрібних для майбутнього України);

(розробка рішень, потрібних для майбутнього України); Центр законотворчості (допомога депутатам у підготовці законопроєктів);

Партійний (громадянський) хаб – місце, де суспільство й медіа зможуть вільно контактувати з депутатами і представниками провладної політсили. Хаб планують відкрити у грудні, на другому поверсі КВЦ «Парковий».

«Деякі медіа звинувачують нас у «закритості» партії, тому пропоную створити громадянський хаб», – пояснив Корнієнко.

Окрім того, лідер партії пообіцяв організувати навчання для її нових членів, зокрема, для кандидатів на місцевих виборах.

Формат «Трускавець-2», але зараз у Трускавці холодно. Тому краще Єгипет. Чи Буковель?

«Формат «Трускавець-2», але зараз у Трускавці холодно. Тому краще Єгипет. Чи Буковель?» – спитав Корнієнко в однопартійців, викликавши сміх.

Перший етап «Трускавця-2» починається вже 10 листопада: після завершення з’’їзду стартує навчальний курс для кандидатів на місцевих виборах, анонсував Олександр Корнієнко.

Наша партія має бути сексі. Інакше не збуджуватиме кандидатів, рейтинг не підійматиметься…

Усі ці моменти повинні поліпшити якісний підбір кандидатів на місцевих виборах і вплинути на їхній результат, підсумував Корнієнко.

«Наша партія має бути сексі. Якщо не буде сексі – не збуджуватиме кандидатів, рейтинг не підійматиметься, і результат буде гіршим», – завершив лідер фракції свій виступ під сміх у залі.

Донбас: війна, мир і майбутнє

Одним із почесних гостей з’їзду «Слуги народу» став депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він побажав Україні «європеїзуватися» і водночас – вистояти проти російської агресії, та зрештою – здобути мир. Але при цьому додав: Росія, на його думку, намагається здолати Україну навіть за столом мирних переговорів.

Що ж до «Слуги народу», то Ауштрявічюс зауважив: вона, на його думку, є політично близькою до європейських ліберальних партій.

Якою є політична платформа партії «Слуга народу?» Вважати її правою, лівою чи ліберальною? А також якою є політика партії стосовно війни на Донбасі? Це запитання Корнієнкові поставив депутат Євгеній Шевченко, що став відомим після своєї участі у російських телеефірах.

Корнієнко відповів: «Вирішити конфлікт на Донбасі ми маємо суто дипломатичним шляхом. Що й робить зараз наш президент. А взагалі ми з вами маємо ухвалити статут партії, який би визначив її економічну і політичну платформу і влаштував усіх нас».

Пізніше в коментарі Радіо Свобода Олександр Корнієнко уточнив: партія «Слуга народу» має чіткі червоні лінії щодо припинення війни на Донбасі.

Червоні лінії – незмінні: спершу безпека на Донбасі, а потім – вибори

«Червоні лінії на переговорах з Росією – незмінні: спершу безпека на Донбасі, а потім вибори», – каже він.

Щодо вимог російської сторони укласти угоду про пряме постачання газу до України до зустрічі в «нормандському форматі» Корнієнко запевнив: «Наша команда – професійна і патріотична, вона зробить усе, щоб на цих переговорах не здавати національних інтересів».

Без Зеленського

Партія «Слуга народу» отримала свою назву від фільму, в якому чинний президент Володимир Зеленський зіграв головного героя – президента України. І 10 листопада вона вперше провела з’їзд, на якому цей головний герой не був присутнім.

Остання публічна репліка президента України щодо пропрезидентської фракції – це ролик, записаний за кермом автівки за три дні до з’їзду.

Зеленський і не прийшов на вирішальну партійну подію, і не згадував про неї у соцмережах. Втім, він був присутній у кулуарах з’їзду… в рекламних роликах партії «Слуга народу», які в режимі нонстоп транслювали на великих екранах у кулуарах КВЦ «Парковий».

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10 листопада на з’їзді партії «Слуга народу», яку перед президентськими виборами заснував чинний президент Володимир Зеленський, Дмитро Разумков склав із себе повноваження голови. На його місце одноголосно обрали Олександра Корнієнка.

Корнієнко також є першим заступником голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії.

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в 2020 році. Вибори в частині українських територіальних громад – 22 і 29 грудня.