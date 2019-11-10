Разумков оцінив роботу «Слуги народу» в парламенті на 9 з 10, «попри скандали»

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оцінив фракції «Слуга народу» у Верховній Раді 9 скликання на 9 балів з 10-ти. Так він відповів на питання Радіо Свобода на з’їзді партії «Слуга народу» 10 листопада.

Він нагадав, що президентська партія має монобільшість у парламенті, тож ідеться не тільки про оцінку роботи фракції, а й про оцінку роботи всього парламенту в цілому.

«Чому я даю таку високу оцінку? Попри відсутність політичного досвіду, деякі прорахунки, які теж були, попри навіть на ті скандали, які останнім часом з’являються в засобах масової інформації… За ці два місяці фактично роботи в Раді ми розглянули 272 закони, з яких в цілому було прийнято 77 законів. Ще частина перебуває на розгляді парламенту в першому читанні. Я думаю, що це досить непоганий результат», – сказав Разумков.

Він не дав чіткої відповіді на питання, чи будуть наслідки для народних депутатів від «Слуги народу» Богдана Яременка, Миколи Тищенка та Михайла Радуцького.

Богдан Яременко заявив про складання повноважень голови комітету з зовнішньої політики після скандалу з його особистою перепискою, сфотографованою в сесійній залі Верховної Ради. Фото з листуваннями з Миколою Тищенком та Михайлом Радуцьким оприлюднив анонімний Телеграм-канал «Джокер». Зокрема Радуцький обговорював із пранкером «доплати» депутатам від президентської фракції.

«Не знаю, в мене зарплата одна біла. Мені не видають ані в конвертах, ані без конвертів, до мене ніхто не приходив навіть, не пропонував. І це не може не тішити… Я не дуже люблю читати чиїсь переписки, навіть якщо мені пропонують. Якщо є такий фактаж, то з цим треба буде розбиратися, є правоохоронні органи, які повинні на це реагувати», – сказав Разумков.

Він додав, що заяву, про написання якої повідомляв Яременко, ще буде розглядати фракція «Слуги народу».

Вже після спілкування з журналістами на з’їзді «Слуги народу» Дмитро Разумков склав із себе повноваження лідера партії.

Раніше голова парламентської фракції Давид Арахамія назвав основним претендентом на місце Разумкова Олександра Корнієнка.