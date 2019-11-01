«Слуга народу» Радуцький підтвердив факт діалогу про доплати депутатам владної фракції

Депутат Верховної Ради Михайло Радуцький (фракція «Слуга народу») 1 листопада підтвердив факт існування листування про доплати в конвертах для депутатів владної фракції, яка з’явилася в телеграм-каналі «Джокер». Проте Радуцький заперечує, що депутати з його фракції отримали такі доплати.

«Не отримують депутати «Слуги народу» ніяких грошей у конвертах. Крапка», – сказав Радуцький у коментарі кореспондентці Радіо Свобода Власті Лазур.

«Я бачу в нашій фракції людей, особливо в Києві, які знімають квартиру, і дійсно я хвилююся… в Зеленського – в нього нема тих грошей. Якщо дійсно будуть якісь донори, як були в минулому уряді… Ми ж знаємо, що були гроші від USAID, якісь фонди створювались. Якби дійсно вдалося якісь донори, країни залучити. Не тільки для депутатів, а й для чиновників», – висловився депутат.

У листуванні Радуцький розмірковував, що «білої» зарплати у розмірі чотири тисячі доларів (це близько 100 тисяч гривень) для депутатів було б достатньо.

«Я ці розмови (про підвищення зарплат для депутатів – ред.) вів, ще коли не був депутатом», – каже Радуцький.

При цьому у коментарі він сказав, що, на його думку, депутат має отримувати 50–60 тисяч гривень.

Зі слів Михайла Радуцького, йому почали надходити повідомлення з номера, який був записаний в його телефоні як «хз». Він пояснює: подумав, що, очевидно, це якась знайома людина, і почав підтримувати з нею листування.

– У мене цей номер десь був в пам’яті. Підписаний «хз».

– Тобто ви обговорювали зарплату депутатів з незнайомою людиною?

– Не я обговорював, шановна… Де ви бачили, що це я обговорював? Всі запитання про зарплату йдуть не від мене. Але я не відмовляюсь, така розмова дійсно була.

– Коли ви з ним переписувалися, ви знали, хто це?

– В мене в пам’яті був цей телефон. Я не знав, хто це. Ви бачите, як він у мене позначений?

– І з цим «хз» ви вели листування?

– Так! Але він зі мною вів.

– А ви відповідали?

– Так.

– І ви не знали, хто це?

– Дивіться, телефон у мене був в пам’яті. В цій країні мене знає дуже багато людей. Я не можу не відповісти людині. Тому якщо в мене в пам’яті є телефон…

– То ви підтримуєте розмову?

– Так! Ви правильно все сказали.

– Ще раз: вам написала людина, яка колись, можливо, з вами спілкувалася, у вас цей номер був в пам’яті, підписаний «хз», ця людина вам написала…

– Я вирішив, що це десь, можливо, мій товариш, може, знайомий. Розуміючи, що йде атака на фракцію, мені навіть стало цікаво. Він пише: «йдемо каву пити». Ну як людині сказати «не підемо». Підемо!