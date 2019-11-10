Арахамія розповів про задачі «технічного» з’їзду «Слуги народу» та заперечив розкол у фракції

З’їзд партії «Слуга народку», який відбувається 10 листопада в Києві, має «технічний» характер, сказав у коментарі Радіо Свобода лідер парламентської фракції партії Давид Арахамія.

За словами народного депутата, партія планує обрати нового голову та сформувати місцеві осередки, які будуть потрібні на місцевих виборах 2020.

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До того Арахамія повідомив журналістам, що головою партії найімовірніше стане Олександр Корнієнко.

«У нас немає там (на з’їзді – ред.) ніяких сюрпризів. У нас більш-менш є безальтернативний кандидат Олександр Корнієнко. Думаю, усі його підтримають», – сказав він.

Крім того, в коментарі Радіо Свобода Арахамія відкинув ризик розколу на цьому з’їзді. Зокрема він не вважає, що від партії можуть відділитися окремі групи, такі як група Олександра Дубінського.

«Група Дубінського має окрему думку. Та в нас кожен може мати окрему думку. Просто ця група є дуже медійною. Там три-чотири особи, але через медійність всім здається, що вона велика та впливова», – каже Арахамія.

Наразі партію «Слуга народу» очолює чинний спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Олександр Корнієнко є заступником голови фракції.