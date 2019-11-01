Яременко заявляє, що написав заяву про відставку з посади голови комітету

Народний депутат від «Слуги народу» і голова парламентського комітету зовнішьої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко повідомив, що написав заяву про складання повноважень з посади голови комітету.

Своє рішення Яременко пояснив «дрібним політичним шантажем» з боку трьох фракцій парламенту.

«Через Давида Арахамію мені передали, що для трьох фракцій буде достатньо, якщо до 19:00 я повідомлю про заяву про відставку особисто в пості в фб. Копію заяви, щоб заспокоїти Давида і три фракції парламенту, я вивішу у коментарях трохи пізніше, бо зараз їм янтики в найкращому місці Києва», – написав народний депутат у своєму Фейсбуці.

Він пообіцяв, що оприлюднить фото заяви до 23 години 29 жовтня. Водночас одразу ж передавати її голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову одразу Яременко не планує.

«Передам голові Верховної Ради України (перед яким мені за цей безлад дійсно незручно) лише коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії «Слуга народу», яка мене на цю посаду і рекомендувала (орієнтовно в понеділок через тиждень)», – додав парламентар.

Яременко також звинуватив у ситуації, що склалася, народних депутатів з фракції «Опозиційна платформа – за життя».

1 листопада народний депутат від «Голосу» Сергій Рахманін у сесійній залі від імені своєї політичної сили, а також «Європейської солідарності» і «Батьківщини» поставив «питання про доцільність перебування» Яременка на чолі комітету зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

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30 жовтня у мережі з’явилися фото і відео буцімто телефонної переписки в залі парламенту Богдана Яременка у «чатах знайомств» щодо послуг інтимного характеру. Таку «переписку» опублікував сайт «Букви». Після цього Яременко сказав, що «не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ».

Він заявив, що поширена переписка є «провокацією» і зумисне спланованим розіграшем.

Згодом Яременко та заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявили, що журналістам, які опублікували фото переписки Яременка, може загрожувати кримінальна справа.