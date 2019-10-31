Арахамія про Яременка: не може бути варіанта «а давайте зробимо вигляд, що нічого не сталося?»

Фракція партії «Слуга народу» розгляне історію з інтимними листуваннями народного депутата Богдана Яременка, заявив голова фракції Давид Арахамія.

«Я вважаю, що є три шляхи вирішення цього питання, які потенційно можуть бути. Перший шлях – пан Яременко йде з посади голови комітету. Другий шлях, більш суворий: пан Яременко йде з фракції. Третій шлях, зовсім суворий: пан Яременко добровільно складе депутатський мандат. Це три потенційні рішення, не може бути варіанта: «А давайте зробимо вигляд, що нічого не сталося?» Так бути не може», – сказав Арахамія.

30 жовтня у мережі з’явилися фото і відео буцімто телефонної переписки в залі парламенту Богдана Яременка у «чатах знайомств» щодо послуг інтимного характеру. Таку «переписку» опублікував сайт «Букви». Після цього Яременко сказав, що «не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ».

Він заявив, що поширена переписка є «провокацією» і зумисне спланованим розіграшем.

Згодом Яременко повідомив, що «вилучив попередній пост» і вибачився перед усіма, «кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми».

Дипломат і громадський діяч Богдан Яременко був обраний у Верховну Раду 9-го скликання за списком президентської партії «Слуга народу», є головою парламентського комітету з питань зовнішньої політики.