«Голос», «ЄС» і «Батьківщина» ставлять під питання головування Яременка в комітеті зовнішньої політики

Три фракції парламенту – «Голос», «ЄС» і «Батьківщина» – закликають Верховну Раду переглянути доцільність перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Про це заявив народний депутат від «Голосу» Сергій Рахманін у сесійній залі 1 листопада.

За словами Рахманіна, на цей виступ його уповноважили всі три фракції. Він обґрунтував її зокрема заявами Яременка про ймовірне кримінальне переслідування журналістів, які оприлюднили фото його листування.

«З точки зору депутатів, які входять до складу цих трьох депутатських об’єднань авторитету Верховної Ради як вищого законодавчого, вищого представницького колегіального органу завдано серйозної і суттєвої шкоди. З нашої точки зору, поведінка нашого колеги Богдана Яременка, зокрема його вчорашній виступ, який, з нашої точки зору, містив елементи образи на адресу цілого законодавчого органу і заяви, які можна трактувати як погрози журналістам, є неприйнятними і неприпустимими», – сказав народний депутат.

Він додав, що фракції вважають за доцільне переглянути посаду Яременка.

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«Спільна точка зору трьох фракцій: поставити перед Верховною Радою питання про доцільність перебування пана Богдана Яременка, такого важливого і чутливого комітету як комітету з питань міжнародних зв’язків (зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва – ред.). Ми вважаємо, що депутатський корпус і керівництво Верховної Ради належним чином оцінять поведінку нашого колеги і зроблять необхідні висновки», – заявив Рахманін.

30 жовтня у мережі з’явилися фото і відео буцімто телефонної переписки в залі парламенту Богдана Яременка у «чатах знайомств» щодо послуг інтимного характеру. Таку «переписку» опублікував сайт «Букви». Після цього Яременко сказав, що «не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ».

Він заявив, що поширена переписка є «провокацією» і зумисне спланованим розіграшем.

Згодом Яременко та заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявили, що журналістам, які опублікували фото переписки Яременка, може загрожувати кримінальна справа.