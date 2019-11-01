13 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань у жовтні – КВУ

13 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань у жовтні, повідомила громадська організація «Комітет виборців України».

Позафракційний Максим Єфімов взяв участь в 1% голосувань (не натиснув «за», «проти» чи «утримався»), Олександр Герега (група «За майбутнє») – 2%, Андрій Деркач (позафракційний) – 2%, Антон Яценко («За майбутнє») – 3%, Юлія Льовочкіна (Опозиційна платформа – За життя) – 4%, Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 4%, Вадим Столар (ОПЗЖ) – 5%, Сергій Тарута (ВО «Батьківщина») – 6%, Вадим Рабінович (ОПЗЖ) – 7%, Олександр Фельдман (ОПЗЖ) – 9%, Сергій Лабазюк (позафракційний) – 10%, Федір Христенко (ОПЗЖ) – 10%.

Всього в жовтні відбулося 476 голосувань.

1 листопада в Україні почав діяти закон, який передбачає покарання народних депутатів за пропуск голосувань.

Закон передбачає, що народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням ним депутатських повноважень, якщо він протягом календарного місяця однієї сесії без поважних причин не взяв участь у більш ніж 30% голосувань або у понад 50% засідань комітету, до якого обрані.