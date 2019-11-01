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01 листопада 2019, Київ 12:10
Новини | Політика

Почав діяти закон про покарання народних депутатів за пропуск голосувань

Депутатів позбавлятимуть виплат за пропуск 30% голосувань упродовж місяця

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1 листопада в Україні почав діяти закон, який передбачає покарання народних депутатів за пропуск голосувань.

Згідно з текстом документа, народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням ним депутатських повноважень упродовж місяця, якщо він протягом місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не братиме особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань на пленарних засіданнях або в більш як 50 відсотках засідань свого комітету.

Верховна Рада проголосувала за відповідний закон 16 жовтня.

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