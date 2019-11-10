Разумков склав із себе повноваження лідера «Слуги народу», новим головою став Корнієнко

Спікер Верховної Ради та голова президентської партії «Слуга народу» Дмитро Разумков на партійному з’їзді склав із себе повноваження лідера партії. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Перед заявою про складання повноважень Разумков закликав партію створити партійну структуру для підготовки до місцевих виборів.

«Ми маємо створити місцеву структуру, яка б дала змогу повторити наш успіх на місцевих виборах. Щоб про нас знову казали: «Такого ще не було!», – закликав він.

Після погодження заяви Разумкова про складання повноважень єдиним кандидатом на його посаду став Олександр Корнієнко. Його кандидатуру ухвалили одноголосно.

Відповідаючи на питання Олександра Дубінського щодо того, коли будуть створені місцеві осередки партій, Корнієнко сказав, що спершу має бути створений єдиний статут партії. Він вважає, що це займе близько двох місяців.

Дмитро Разумков очолив партію «Слуга народу» в травні 2019 року. Раніше голова парламентської фракції Давид Арахамія назвав основним претендентом на місце Разумкова Олександра Корнієнка.