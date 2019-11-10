Разумков анонсував пакет «законів про народовладдя»

Робоча група в парламенті працює над пакетом «законів про народовладдя» – про це Радіо Свобода повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 10 листопада на з’їзді партії «Слуга народу».

Таким чином він відповів на питання журналістки, чому питання щодо ринку землі не було винесене на референдум. За словами Разумкова, закон про референдум входить до цього пакету.

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«Щодо питань референдуму станом на сьогодні є робоча група, яка займається не лише референдумом, а питаннями так званого пакету «законів про народовладдя». Це і загальнонаціональний референдум, місцеві референдуми, «рекол» (відкликання – ред.) депутатів, народне вето на закони і багато іншого», – сказав він.

Втім, деталей щодо того, як саме вирішуватимуть питання ринку землі, голова парламенту розкривати не став, сказавши, що «не готовий відповісти».

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, майже дві третини опитаних (64%) вважає, що рішення з приводу ринку землі має ухвалювати всеукраїнський референдум.

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Кабінет міністрів України 25 вересня схвалив законопроєкт про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, документ мають найближчим часом передати у Верховну Раду. Раніше Гончарук заявляв, що ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.