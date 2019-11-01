Верховна Рада закрилася, наступний пленарний тиждень – з 12 листопада

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання у п’ятницю. Це сталося після того, як під час розгляду питань розділу «Різне» порядку денного в залі залишилося близько 20 депутатів.

Раніше сьогодні у парламенті сталася суперечка – депутати вимагали від голови Верховної Ради провести рубрику «різне» для виступів (передбачає можливості депутатам брати слово для виступу з тем, щодо яких вони хочуть висловити свою позицію – ред.), але відмовились для цього продовжити ранкове засідання. У відповідь спікер Дмитро Разумков запропонував попрацювати не до 14-ї, а до 16-ї, щоб в проміжку 15:00–16:00 провести «різне». У підсумку пропозиція Разумкова не знайшла підтримки.

Наступного тижня народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях, а пленарний тиждень, згідно з календарним планом роботи, відбудеться 12–15 листопада.