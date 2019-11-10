Корнієнко про депутатів «Слуги народу»: були «репутаційні ризики»

Новий голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко анонсував «більш ретельну перевірку» нових членів партії, яких шукатимуть перед місцевими виборами. Про це він розповів на партійному з’їзді журналістці Радіо Свобода.

За словами Корнієнка, регіональні команди президентської партії вже почали формуватися. Але точної кількості необхідних нових членів він наразі назвати не зміг.

«Це залежить від системи місцевих виборів. Та система, до якої ми зараз прагнемо, яка пов’язана з децентралізацією – насправді там кількість депутатів місцевих рад сильно зменшиться. Там зараз більше ста тисяч, а після децентралізації буде в районі 40 тисяч», – сказав він.

Відтак, за оцінками голови партії, йдеться про близько 40-50 тисяч нових людей. Відповідаючи на питання про те, чи робитиме «Слуга народу» висновки з попередніх виборів, Корнієнко анонсував більш ретельний відбір кандидатів.

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«Мабуть, ми будемо більш ретельно підходити до перевірки, тому що навіть той механізм постпраймеріз, який ми запровадили на парламентській кампанії, до кінця не спрацював, і все-таки деякі репутаційні ризики наші кандидати мали, особливо мажоритарники. Це точно буде довший процес, у нас є час на це. І в нас є зараз більше можливостей організаційних, тобто партія зможе більш ретельно цим займатися», – сказав він.

10 листопада на з’їзді партії «Слуга народу», яку перед президентськими виборами заснував чинний президент Володимир Зеленський, Дмитро Разумков склав із себе повноваження голови. На його місце одноголосно обрали Олександра Корнієнка.

Корнієнко також є першим заступником голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії.

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в 2020 році.