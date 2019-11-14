У ГПУ пояснили, чому затримали чоловіка депутатки від «Слуги народу»

Чоловіка народної депутатки із фракції «Слуга народу» Анни Скороход затримали через те, що він перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

Олексія Алякіна, який, за даними ГПУ, є громадянином Росії, затримали 14 листопада.

«Питання про екстрадиційний арешт вирішується в судовому порядку. Екстрадиційну перевірку проводить прокуратура Києва, за її результатами буде зроблено висновок про відсутність або наявність обставин, які можуть перешкоджати видачі. Раніше даний громадянин намагався уникнути екстрадиції шляхом оформлення громадянства України через надання міграційній службі неправдивих відомостей», – повідомили у ГПУ.

За даними відомства, 9 серпня 2018 року цю особу вже затримували на території Київської області.

«Як запобіжний захід громадянина РФ тримали три місяці під вартою з метою екстрадиції до 8 листопада 2018 року, поки Новозаводський районний суд Чернігова не змінив своїм рішенням запобіжний захід на домашній арешт. У подальшому, 3 січня 2019 року, домашній арешт було скасовано у зв’язку зі встановленням факту належності до громадянства України», – йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними Генпрокуратури, рішення про набуття громадянства України було двічі скасоване міграційною службою через надання при його оформленні неправдивих відомостей і підроблених документів.

«Вказана особа оскаржувала рішення про скасування громадянства у судовому порядку. 7 листопада 2019 року Шостим апеляційним адміністративним судом у задоволенні позовних вимог позивача відмовлено. 11 листопада 2019 року розшук правопорушника відновлено, в результаті чого він був затриманий», – повідомили в ГПУ.

14 листопада депутатка Скороход заявила про тиск на її сім’ю з боку влади України і правоохоронців через її голосування у Верховній Раді.

Водночас голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що фракція жодного стосунку до справи не має.